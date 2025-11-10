HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Johanna San Miguel y la 'cobradora araña' protagonizan colaboración y desatan risas en redes: "Las mujeres resolvemos"

Actriz utilizó su icónico personaje ‘Queca’ para grabar contenido con joven cobradora, que se viralizó en TikTok por treparse a los asientos de bus.

"En Perú nunca te aburres, amo", reaccionaron usuarios en TikTok.
"En Perú nunca te aburres, amo", reaccionaron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/@johanna.sanmiguel/TikTok

La actriz Johanna San Miguel sorprendió en redes sociales al aparecer nuevamente caracterizada como 'Queca', su recordado personaje de la serie 'Pataclaún', para una divertida colaboración. Esta vez, la artista decidió conocer a la 'cobradora araña', mujer que se viralizó en TikTok tras ser captada trepando los asientos del transporte público con el fin de cobrar los pasajes.

Johanna San Miguel y 'cobradora araña' protagonizan divertida colaboración

La espontaneidad y picardía de la 'cobradora araña' no pasaron desapercibidas para Johanna San Miguel, quien, fiel a su estilo humorístico, decidió unirse a la sensación del momento. La actriz se puso en la piel de su icónico personaje, 'Queca', para grabar contenido junto a la joven trabajadora, creando un dúo cómico memorable.

Llevando el humor al siguiente nivel, Johanna se animó a imitar a su nueva compañera, trepando por los asientos del transporte público con el mismo entusiasmo y exigiendo el cobro de los pasajes. Esta divertida colaboración desató una ola de risas y comentarios que celebran el ingenio popular. "Las mujeres resolvemos", enfatizó Johanna San Miguel sobre la acción de la 'cobradora araña'.

Divertidas reacciones en TikTok

La inesperada y divertida colaboración entre Johanna San Miguel y la popular 'cobradora araña' fue recibida con euforia en las redes sociales, donde los usuarios no han tardado en celebrar y bromear con la ocurrencia.

"Mis respetos para la 'cobradora araña' y todas las mujeres trabajadoras y fuertes", "Un orgullo peruano", "Como siempre las mujeres resolviendo todo", "En Perú nunca te aburres, amo", "Gracias Johanna por estas colaboraciones, me reí demasiado", son algunas de las reacciones más frecuentes en TikTok.

