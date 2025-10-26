Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se juntaron para celebrar el cumpleaños de su hija. Foto: Composición LR/Instagram.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se juntaron para celebrar el cumpleaños de su hija. Foto: Composición LR/Instagram.

Melissa Paredes festejó a lo grande el cumpleaños número 8 de su hija Mía, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien también se hizo presente. La exmodelo, junto a diversas marcas auspiciadoras, organizó una tremenda celebración con temática de ‘El juego del calamar’ para la pequeña, quien disfrutó al lado de sus familiares y amigos.

Sin embargo, Paredes cometió un inesperado error en el cumpleaños de su heredera que terminó provocando su propio lamento. Fue su esposo, Anthony Aranda, fue quien la expuso y se ‘burló’ de la situación, grabándola para luego compartir el momento en sus historias de Instagram. "¿Puedes creer que me olvidé de partir la torta?, Ay Diosito”, expresó la expresentadora de TV, al admitir que se olvidó de partir la enorme torta a los invitados.

Melissa Paredes y su lamento tras cometer error en cumpleaños de su hija con el ‘Gato’ Cuba

Tras finalizar el show infantil y cantarle el tradicional ‘Happy Birthay’ a Mía para que apague las velitas y pida su deseo, Melissa Paredes no pudo evitar lamentarse al darse cuenta de un insólito descuido: olvidó repartir la torta a los invitados. El pastel, de tres pisos, quedó intacto al término de la celebración.

"¿Puedes creer que me olvidé de partir la torta? ¡La torta entera! ¿Cómo me voy a olvidar de partir? Ahorita las amiguitas de Mía que se han quedado, me dicen 'tía, ¿hay torta?' y yo 'claro que hay torta'. Compré hasta cajitas. Ay Diosito, solo a mí se me ocurren estas cosas. Entera la torta, nada repartí, tan rica que es", decía Melissa Paredes, avergonzada.

Melissa Paredes y Ale Venturo estuvieron juntas en cumpleaños de Mía

Meses atrás, Melissa Paredes y Ale Venturo protagonizaron tensiones mediáticas relacionadas con la crianza de la menor. Sin embargo, todo indica que la polémica entre ambas llegó a su fin, ya que coincidieron en el cumpleaños de Mía.

Ambas posaron juntas en una fotografía familiar en la que se muestran con sus respectivas parejas: Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Anthony Aranda, mostrando que las diferencias del pasado habrían quedado atrás.