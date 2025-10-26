HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     
Espectáculos

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

La exmodelo Melissa Paredes celebró con tremenda fiesta el cumpleaños número 8 de su hija, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se juntaron para celebrar el cumpleaños de su hija. Foto: Composición LR/Instagram.
Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se juntaron para celebrar el cumpleaños de su hija. Foto: Composición LR/Instagram.

Melissa Paredes festejó a lo grande el cumpleaños número 8 de su hija Mía, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien también se hizo presente. La exmodelo, junto a diversas marcas auspiciadoras, organizó una tremenda celebración con temática de ‘El juego del calamar’ para la pequeña, quien disfrutó al lado de sus familiares y amigos.

Sin embargo, Paredes cometió un inesperado error en el cumpleaños de su heredera que terminó provocando su propio lamento. Fue su esposo, Anthony Aranda, fue quien la expuso y se ‘burló’ de la situación, grabándola para luego compartir el momento en sus historias de Instagram. "¿Puedes creer que me olvidé de partir la torta?, Ay Diosito”, expresó la expresentadora de TV, al admitir que se olvidó de partir la enorme torta a los invitados.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Melissa Paredes se reencuentra con Ale Venturo durante el cumpleaños de su hija mayor con Rodrigo Cuba

lr.pe

Melissa Paredes y su lamento tras cometer error en cumpleaños de su hija con el ‘Gato’ Cuba

Tras finalizar el show infantil y cantarle el tradicional ‘Happy Birthay’ a Mía para que apague las velitas y pida su deseo, Melissa Paredes no pudo evitar lamentarse al darse cuenta de un insólito descuido: olvidó repartir la torta a los invitados. El pastel, de tres pisos, quedó intacto al término de la celebración.  

"¿Puedes creer que me olvidé de partir la torta? ¡La torta entera! ¿Cómo me voy a olvidar de partir? Ahorita las amiguitas de Mía que se han quedado, me dicen 'tía, ¿hay torta?' y yo 'claro que hay torta'. Compré hasta cajitas. Ay Diosito, solo a mí se me ocurren estas cosas. Entera la torta, nada repartí, tan rica que es", decía Melissa Paredes, avergonzada.

PUEDES VER: Melissa Paredes estalla y se defiende tras críticas a su rol como madre: "Las que están comentando no tienen hijos"

lr.pe

Melissa Paredes y Ale Venturo estuvieron juntas en cumpleaños de Mía

Meses atrás, Melissa Paredes y Ale Venturo protagonizaron tensiones mediáticas relacionadas con la crianza de la menor. Sin embargo, todo indica que la polémica entre ambas llegó a su fin, ya que coincidieron en el cumpleaños de Mía.

Ambas posaron juntas en una fotografía familiar en la que se muestran con sus respectivas parejas: Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Anthony Aranda, mostrando que las diferencias del pasado habrían quedado atrás.

Notas relacionadas
Melissa Paredes se reencuentra con Ale Venturo durante el cumpleaños de su hija mayor con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes se reencuentra con Ale Venturo durante el cumpleaños de su hija mayor con Rodrigo Cuba

LEER MÁS
Melissa Paredes queda en shock tras predicción de vidente sobre regreso de una persona de su pasado: "Te recuerda mucho"

Melissa Paredes queda en shock tras predicción de vidente sobre regreso de una persona de su pasado: "Te recuerda mucho"

LEER MÁS
Melissa Paredes estalla y se defiende tras críticas a su rol como madre: "Las que están comentando no tienen hijos"

Melissa Paredes estalla y se defiende tras críticas a su rol como madre: "Las que están comentando no tienen hijos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte cómo celebra su cumpleaños en Miami junto con Xiomy Kanashiro: "Mi día"

Jefferson Farfán comparte cómo celebra su cumpleaños en Miami junto con Xiomy Kanashiro: "Mi día"

LEER MÁS
Mayra Couto sorprende al revelar que le gustaría volver a 'AFHS', pero pone inesperada condición: "Me gustaría mucho"

Mayra Couto sorprende al revelar que le gustaría volver a 'AFHS', pero pone inesperada condición: "Me gustaría mucho"

LEER MÁS
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS
Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad’: a qué hora y dónde ver EN VIVO su entrevista con Beto Ortiz

Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad’: a qué hora y dónde ver EN VIVO su entrevista con Beto Ortiz

LEER MÁS
Melissa Klug comparte desesperado pedido de ayuda para un familiar: "Se ofrece recompensa a quien lo encuentre"

Melissa Klug comparte desesperado pedido de ayuda para un familiar: "Se ofrece recompensa a quien lo encuentre"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025