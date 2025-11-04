HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Niño asiste a clases presenciales sin saber del paro de transportistas y la reportera le da la noticia en vivo: "Tendrás que regresarte a tu casa solo"

Un estudiante se presentó en su colegio sin saber del cambio a clases virtuales, lo que desató reacciones en redes sociales sobre la falta de comunicación familiar.

Un alumno llegó a su colegio sin saber que las clases presenciales se habían suspendido por el paro de transportistas.
Un alumno llegó a su colegio sin saber que las clases presenciales se habían suspendido por el paro de transportistas. | Foto: composición LR/Buenos días Perú

La suspensión de clases presenciales anunciada por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) debido al paro ha generado un sinfín de reacciones entre los padres de familia y los alumnos, quienes en más de una ocasión expresaron su confusión por el tardío comunicado emitido en la madrugada del martes 4 de noviembre.

Por ello, un alumno de la institución educativa Ariosto Matellini Espinoza, en Chorrillos, acudió presencialmente a su colegio sin saber que las clases serían virtuales. La situación generó múltiples comentarios en redes sociales, ya que muchos usuarios señalaron que el estudiante no fue notificado previamente por sus padres.

El preciso momento que se enteró que las clases de su colegio eran virtuales

Alrededor de las 8 a. m., cuando una reportera del programa 'Buenos días Perú' se encontró con el menor de edad, este le explicó que sus padres habían recibido un aviso previo cerca de las 8 p. m. de que las clases serían presenciales. Sin embargo, no se enteraron de que, en la madrugada, se anunció el cambio de modalidad por el paro de transportistas, motivo por el cual todos los alumnos debían conectarse de manera virtual desde sus casas.

Al ser consultado sobre el pronunciamiento de la DRELM, el estudiante indicó que no estaba enterado de un nuevo comunicado de la misma entidad y aseguró que no había revisado su celular antes de salir hacia su institución educativa. La reportera también le preguntó si participaba en un grupo de WhatsApp para mantenerse informado minuto a minuto sobre las novedades, a lo que él respondió que sí formaba parte, pero que no esperaba la noticia de la suspensión de las clases presenciales.

Su regreso a casa sin tener una respuesta por parte de su colegio

Tras estar varios minutos en la puerta de su colegio, la reportera se puso en el lugar de menor de edad y le expresó su preocupación de cómo tendrá que ir a su domicilio para conectarse cuanto antes a sus clases virtuales: ''Tendrás que regresarte a tu casa solo".

Además, criticó la mala gestión por parte de la institución educativa y de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) por no informar a tiempo: "Esto es lo que pasa cuando hay una mala comunicación", sostuvo.

La reacción de los usuarios en las redes sociales

Los usuarios no fueron ajenos a lo ocurrido y responsabilizaron a los padres del menor por no informarse sobre la situación que afecta a todo el país, como el paro de transportistas. Entre los mensajes más destacados en la plataforma X se encuentran: "Sus viejos paran viendo TikToks en vez de noticias", "No tienen TV", "La importancia de ver las noticias temprano… yo que vivo fuera de Lima, me enteré de que no habrían clases presenciales", "Más distraídos sus padres para luego no avisarle que no vaya", "Ese es el problema de vivir al costado del colegio".

