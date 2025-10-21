HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Tendencias

Perrito imita caída de jugador en pleno partido de fútbol y usuarios bromean: "¿Neymar, eres tú?"

El incidente ocurrió cuando futbolista estaba en el suelo tras una falta y can ingresó al campo. Clip es viral en TikTok.

"Camilla para los dos", bromearon usuarios en TikTok.
"Camilla para los dos", bromearon usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok

El partido entre los equipos colombianos Junior y Deportivo Pereira en el estadio Metropolitano de Barranquilla tuvo un momento singular. Todo se registró cuando un futbolista cayó al césped y apareció un perrito que llamó la atención al imitar la acción del deportista. El video fue compartido en redes sociales y rápidamente está alcanzando miles de visualizaciones.

Perrito imita la caída de un futbolista en pleno partido: escena es viral en TikTok

El momento se produjo cuando Wálmer Pacheco, defensor del Deportivo Pereira, permanecía en el suelo tras una falta que derivó en la expulsión de Daniel Rivera, del cuadro deportivo Junior. Si embargo, cuando el árbitro Wilmar Roldán revisaba la jugada en el VAR, un perrito ingresó al campo.

PUEDES VER: Dueño de restaurante queda indignado tras reservar una mesa para 16 personas y nadie asistiera: "Nos arruinaron un sábado"

lr.pe

Para sorpresa de todos, el can imitó la postura del futbolista y hasta dio la impresión que simulaba una caída. El hecho no pasó desapercibido entre deportistas y espectadores.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Como era de esperarse, usuarios de TikTok reaccionaron con bastante humor a la escena. "¿Neymar, eres tú?", "El perrito se robó totalmente el protagonismo, tanto que hasta se olvidaron del jugador lesionado, quien por un momento olvidó el dolor al ver cómo el perrito imitaba sus movimientos", "Los perros son los mejores seres jamás creados, tengo pruebas y 0 dudas", indicaron usuarios en redes sociales.

Notas relacionadas
Youtuber peruano compara turrón de S/20 vs. uno de S/170: "Es aromático, pero no sabroso"

Youtuber peruano compara turrón de S/20 vs. uno de S/170: "Es aromático, pero no sabroso"

LEER MÁS
Joven confunde a su enamorada con su hermana gemela en plena declaración de amor y se vuelve viral en redes: "Estaba nervioso"

Joven confunde a su enamorada con su hermana gemela en plena declaración de amor y se vuelve viral en redes: "Estaba nervioso"

LEER MÁS
Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

LEER MÁS
Tiktoker muestra cómo la ropa donada a víctimas del incendio en Pamplona Alta quedó regada en la calle: “Hay muchísima”

Tiktoker muestra cómo la ropa donada a víctimas del incendio en Pamplona Alta quedó regada en la calle: “Hay muchísima”

LEER MÁS
Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven queda en shock al encontrar inusual oferta de trabajo para psicólogos por S/1.500: "¿Psicóloga y niñera?"

Joven queda en shock al encontrar inusual oferta de trabajo para psicólogos por S/1.500: "¿Psicóloga y niñera?"

LEER MÁS
Dueño de restaurante queda indignado tras reservar una mesa para 16 personas y nadie asistiera: "Nos arruinaron un sábado"

Dueño de restaurante queda indignado tras reservar una mesa para 16 personas y nadie asistiera: "Nos arruinaron un sábado"

LEER MÁS
Youtuber peruano compara turrón de S/20 vs. uno de S/170: "Es aromático, pero no sabroso"

Youtuber peruano compara turrón de S/20 vs. uno de S/170: "Es aromático, pero no sabroso"

LEER MÁS
Peruana muestra canasta que le dieron en BBVA y usuarios le dicen: “Puse mi tienda con el de CAJA HUANCAYO”

Peruana muestra canasta que le dieron en BBVA y usuarios le dicen: “Puse mi tienda con el de CAJA HUANCAYO”

LEER MÁS
Perro tiene peculiar forma de jugar junto con su dueño pese a tener mucho sueño [VIDEO]

Perro tiene peculiar forma de jugar junto con su dueño pese a tener mucho sueño [VIDEO]

LEER MÁS
Tiktoker Chriss Vanger se pronunció antes de ser denunciado por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000: "Hay muchos rumores falsos"

Tiktoker Chriss Vanger se pronunció antes de ser denunciado por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000: "Hay muchos rumores falsos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Fiscal: Congreso aprobó 101 "leyes adversas" con un perjuicio al tesoro por más de S/35.000 millones con aval del Gobierno

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Tendencias

Madre de familia se vuelve viral por su peculiar petición al Señor de los Milagros: "Que le encuentre una buena novia a mi hijo"

Dueño de restaurante queda indignado tras reservar una mesa para 16 personas y nadie asistiera: "Nos arruinaron un sábado"

Peruano pide lámpara LED en Temu y descubre que control tiene 'mágicas' funciones: "La mejor compra que he hecho"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025