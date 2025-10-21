Perrito imita caída de jugador en pleno partido de fútbol y usuarios bromean: "¿Neymar, eres tú?"

El partido entre los equipos colombianos Junior y Deportivo Pereira en el estadio Metropolitano de Barranquilla tuvo un momento singular. Todo se registró cuando un futbolista cayó al césped y apareció un perrito que llamó la atención al imitar la acción del deportista. El video fue compartido en redes sociales y rápidamente está alcanzando miles de visualizaciones.

Perrito imita la caída de un futbolista en pleno partido: escena es viral en TikTok

El momento se produjo cuando Wálmer Pacheco, defensor del Deportivo Pereira, permanecía en el suelo tras una falta que derivó en la expulsión de Daniel Rivera, del cuadro deportivo Junior. Si embargo, cuando el árbitro Wilmar Roldán revisaba la jugada en el VAR, un perrito ingresó al campo.

Para sorpresa de todos, el can imitó la postura del futbolista y hasta dio la impresión que simulaba una caída. El hecho no pasó desapercibido entre deportistas y espectadores.

Como era de esperarse, usuarios de TikTok reaccionaron con bastante humor a la escena. "¿Neymar, eres tú?", "El perrito se robó totalmente el protagonismo, tanto que hasta se olvidaron del jugador lesionado, quien por un momento olvidó el dolor al ver cómo el perrito imitaba sus movimientos", "Los perros son los mejores seres jamás creados, tengo pruebas y 0 dudas", indicaron usuarios en redes sociales.