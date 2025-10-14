HOYSuscripcion LR Focus

Vecinos exponen a mujer, con casa de 4 pisos, entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: “Tiene que ser consciente”

Tiktoker se dio con la sorpresa de que supuesta damnificada, instalada en carpa, en realidad tenía una propiedad de 4 pisos e incluso la estaría alquilando.

Hecho está generando reacciones divididas en redes sociales.
Hecho está generando reacciones divididas en redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok

El incendio en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, convocó a influencers, conductores de televisión y ciudadanos en general que trataron de mostrar su apoyo a los más afectados. La tragedia arrasó con alrededor de 100 viviendas y dejó a la intemperie a los damnificados. Sin embargo, recientemente se están viralizando casos de personas que estarían aprovechándose de la situación para recibir donativos cuando no lo necesitan.

Vecinos aseguran que mujer, con casa de 4 pisos, se haría pasar como damnificada

Durante una transmisión del tiktoker Fiu Fiu, se difundió un tenso momento luego de que a una mujer en Pamplona Alta le entregaron víveres. El creador de contenido quedó sorprendido cuando vecinos se acercaron y le indicaron que la mujer, instalada en una carpa, tiene una casa de 4 pisos.

"La vecina tiene casa de cuatro pisos. Vivimos en la misma manzana. Entonces, uno debe ser consciente y no recibir cuando uno ya tiene. En la mañana he venido con un grupo de chicos para poder donar. Y entonces, ¿cómo es posible ... de que la veo ahí (en la carpa)? O sea, yo pensaba que ella estaba viniendo a donar", comentó una de las mujeres presentes.

Tras ello, el creador de contenido criticó la situación y solicitó que le quiten los víveres. "¿Por qué usted se hace pasar como damnificada acá? Usted tiene que ser consciente que aquí hay mucha gente que realmente necesita. No me gusta la viveza, señora. Eso está mal", comentó el tiktoker.

Otros vecinos confirmaron que la mujer sí vive cerca del lugar. Agregaron que incluso alquila su otra vivienda de 4 pisos. "Eso va para todos, si tienen casa no pueden recibir, hay personas que sí necesitan", resaltaron vecinos. En su defensa, la señora señaló: "Esa casa yo no la he construido".

Ropa donada a afectados en Pamplona Alta quedó regada en la calle

Fotos y videos se viralizan en redes sociales desde los alrededores de la zona afectada por el incendio en Pamplona Alta. En las imágenes se observan prendas de vestir amontonadas y abandonadas, que habrían sido donadas para los damnificados. Esta situación está generando reacciones divididas entre los usuarios, algunos expresando indignación por el aparente desperdicio de ayuda.

