Estudiante cuenta cómo logró ingresar a la UNI con solo 17 años y da importantes consejos: “Me distraía bastante”

"Fue mi mejor decisión", comentó estudiante sobre la eliminación de sus redes sociales. | Foto: composición LR/ arianna_yauri_/TikTok

"Fue mi mejor decisión", comentó estudiante sobre la eliminación de sus redes sociales. | Foto: composición LR/ arianna_yauri_/TikTok

A los 17 años, Arianna Yauri logró ingresar a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las más exigentes del Perú. La estudiante, que actualmente está en sus últimos ciclos universitarios, compartió que su preparación fue bastante intensa y que adoptó una rutina de estudio. Su experiencia rápidamente se viralizó en TikTok y muchos se mostraron interesados por este proceso.

Alumna UNI revela el curioso método con el que logró ingresar a los 17 años: desinstaló todas sus redes sociales

De acuerdo a Arianna Yauri, su preparación para el examen UNI iniciaba muy temprano y realizaba clases hasta las 2 de la tarde. Luego estudiaba hasta la medianoche y descansaba. Asegura que no son buenos los excesos y es posible cuando hay constancia y organización.

Durante su preparación, la estudiante utilizó diferentes estrategias para reforzar los cursos que le resultaban más difíciles. “En física compré libritos y separatas, y con eso saqué mi nota más alta. En letras usaba los libros como cuadernos, los subrayaba y resaltaba todo”, explicó.

También admitió que tuvo que tomar decisiones drásticas como eliminar todas sus redes sociales para evitar distracciones. "No tenía ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, porque sabía, era consciente después que eso me había afectado mucho porque me distraía bastante. Desinstalarme todas mis redes sociales fue mi mejor decisión", relató la joven, quien asegura que su enfoque fue la clave de su ingreso.

PUEDES VER: Faraón Love Shady animó el medio tiempo de partido de tiktokers entre Honduras y Nicaragua y causa revuelo en redes

¿Qué consejos tomar en cuenta para un buen examen de admisión?

Arianna compartió tres consejos que, según ella, pueden ayudar a futuros postulantes. El primer consiste en tener una segunda opción universitaria, lo que ayudaría a disminuir la ansiedad durante el examen.

La segunda es evitar ir acompañado a la prueba por alguien que es sumamente nervioso. El último consejo sería llevar un caramelo de limón para reducir la tensión durante la evaluación. "Cuando yo fui a dar mi examen de la UNI, yo en parte me sentía más tranquila", aseguró.