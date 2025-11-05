HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Espectáculos

Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: "Seguidores orgánicos"

La hija de Melissa Klug anunció la venta de una de sus cuentas de Instagram a un exorbitante monto tras su largo viaje por Estados Unidos.

Samahara Lobatón Klug volvió a ofertar una cuenta de Instagram. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Samahara Lobatón Klug volvió a ofertar una cuenta de Instagram. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, sorprendió al revelar en sus redes sociales el insólito precio por el que está vendiendo una de sus cuentas de Instagram con 60.000 seguidores. La influencer, quien recientemente se convirtió en madre por segunda vez, pidió 6.000 dólares por dicha cuenta.

La exchica reality detalló las características de la cuenta que está vendiendo y recordó que no es la primera vez que ofrece sus redes sociales. En ocasiones anteriores, Samahara Lobatón ya había puesto en venta su cuenta de TikTok por S/4.300 y otra de Instagram por 4.500 dólares, hecho que generó críticas entre los usuarios, quienes consideraron excesivo el precio solicitado por la influencer.

TE RECOMENDAMOS

LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Mensaje que dejó Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Mensaje que dejó Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

PUEDES VER: El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: 'Mi reina hermosa'

lr.pe

Samahara Lobatón vende su cuenta de Instagram a 6.000 dólares

La exparticipante de 'El valor de la verdad' sorprendió a sus seguidores al ofrecer una de sus cuentas de Instagram con 60 mil seguidores por 6 mil dólares. A través de sus historias, la influencer publicó el anuncio en el que se leía: “Se vende IG con 60 mil seguidores (orgánicos 100%). No (emoji de sapo). 6 mil dólares”. Además, Samahara aprovechó la temporada navideña para promover campañas publicitarias, invitando a las marcas a contactarla para colaboraciones en su cuenta principal.

La venta de cuentas en redes sociales es una práctica cada vez más común entre creadores de contenido, ya que permite a otros acceder a audiencias establecidas sin empezar desde cero. Sin embargo, el alto precio que la pareja de Brayan Torres asignó a su cuenta ha generado diversas opiniones entre los usuarios, quienes debatieron sobre el verdadero valor de los seguidores y la transparencia en este tipo de transacciones digitales.

PUEDES VER: Sofía Franco se pronuncia tras ampay de Álvaro Paz de la Barra con misteriosa mujer: 'Mi prioridad siempre es mi hijo'

lr.pe

¿Hija mayor de Samahara Lobatón estudia en Estados Unidos?

Samahara Lobatón generó sorpresa al revelar que su hija, fruto de su relación con el barbero Youna, inició sus estudios en Estados Unidos. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por el joven padre, quien aseguró haberse enterado de la decisión a través de las redes sociales. El barbero, radicado en Norteamérica, manifestó su descontento públicamente, señalando que no fue informado sobre el inicio escolar de su pequeña, pese a los enfrentamientos que mantiene con la influencer por la pensión de alimentos.

A través de su cuenta de Instagram, Youna expresó su molestia y tristeza al enterarse de la situación por terceros. “Triste enterarme lo que pasa en la vida de mi hija por historias, la gente solo se acuerda que soy padre los fines de mes cuando necesitan la pensión. Primer día de escuela de Xixi en USA”, escribió el joven, dejando entrever su frustración por no poder compartir un momento tan importante en la vida de su hija.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón y Youna reaparecen juntos por primera vez tras sus fuertes enfrentamientos verbales por su hija

Samahara Lobatón y Youna reaparecen juntos por primera vez tras sus fuertes enfrentamientos verbales por su hija

LEER MÁS
Samahara Lobatón sorprende a Magaly Medina con su postura sobre la religión de sus hijos: "Los niños no se bautizan"

Samahara Lobatón sorprende a Magaly Medina con su postura sobre la religión de sus hijos: "Los niños no se bautizan"

LEER MÁS
Samahara Lobatón aparece y sorprende al revelar que busca la paz con Youna: "Por la tranquilidad de mi hija"

Samahara Lobatón aparece y sorprende al revelar que busca la paz con Youna: "Por la tranquilidad de mi hija"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

LEER MÁS
¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su hija menor?

LEER MÁS
Sofía Franco se pronuncia tras ampay de Álvaro Paz de la Barra con misteriosa mujer: "Mi prioridad siempre es mi hijo"

Sofía Franco se pronuncia tras ampay de Álvaro Paz de la Barra con misteriosa mujer: "Mi prioridad siempre es mi hijo"

LEER MÁS
Ampayan a Yahaira Plasencia con Luis Fernando 'El diablo' ingresando a su departamento tras ser captada llorando en su carro

Ampayan a Yahaira Plasencia con Luis Fernando 'El diablo' ingresando a su departamento tras ser captada llorando en su carro

LEER MÁS
Exponen cuál es la relación del hijo de Claudio Pizarro con Helen Ballón, la madre de la cuarta hija del exfutbolista

Exponen cuál es la relación del hijo de Claudio Pizarro con Helen Ballón, la madre de la cuarta hija del exfutbolista

LEER MÁS
Claudio Pizarro se convirtió en padre nuevamente tras volverse a enamorar: ¿cuántos años le lleva a la madre de su última hija?

Claudio Pizarro se convirtió en padre nuevamente tras volverse a enamorar: ¿cuántos años le lleva a la madre de su última hija?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Espectáculos

Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

Estrella Torres se pronuncia por primera vez sobre su ingreso a Son del Duke tras renuncias que remecieron al grupo: "Malos tratos no lo siento"

Melany Martínez responde indignada tras denuncia de Christian Domínguez por los TikToks de su hija mayor contra él: "Esto es un abuso"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025