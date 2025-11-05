Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, sorprendió al revelar en sus redes sociales el insólito precio por el que está vendiendo una de sus cuentas de Instagram con 60.000 seguidores. La influencer, quien recientemente se convirtió en madre por segunda vez, pidió 6.000 dólares por dicha cuenta.

La exchica reality detalló las características de la cuenta que está vendiendo y recordó que no es la primera vez que ofrece sus redes sociales. En ocasiones anteriores, Samahara Lobatón ya había puesto en venta su cuenta de TikTok por S/4.300 y otra de Instagram por 4.500 dólares, hecho que generó críticas entre los usuarios, quienes consideraron excesivo el precio solicitado por la influencer.

Mensaje que dejó Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Samahara Lobatón vende su cuenta de Instagram a 6.000 dólares

La exparticipante de 'El valor de la verdad' sorprendió a sus seguidores al ofrecer una de sus cuentas de Instagram con 60 mil seguidores por 6 mil dólares. A través de sus historias, la influencer publicó el anuncio en el que se leía: “Se vende IG con 60 mil seguidores (orgánicos 100%). No (emoji de sapo). 6 mil dólares”. Además, Samahara aprovechó la temporada navideña para promover campañas publicitarias, invitando a las marcas a contactarla para colaboraciones en su cuenta principal.

La venta de cuentas en redes sociales es una práctica cada vez más común entre creadores de contenido, ya que permite a otros acceder a audiencias establecidas sin empezar desde cero. Sin embargo, el alto precio que la pareja de Brayan Torres asignó a su cuenta ha generado diversas opiniones entre los usuarios, quienes debatieron sobre el verdadero valor de los seguidores y la transparencia en este tipo de transacciones digitales.

¿Hija mayor de Samahara Lobatón estudia en Estados Unidos?

Samahara Lobatón generó sorpresa al revelar que su hija, fruto de su relación con el barbero Youna, inició sus estudios en Estados Unidos. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por el joven padre, quien aseguró haberse enterado de la decisión a través de las redes sociales. El barbero, radicado en Norteamérica, manifestó su descontento públicamente, señalando que no fue informado sobre el inicio escolar de su pequeña, pese a los enfrentamientos que mantiene con la influencer por la pensión de alimentos.

A través de su cuenta de Instagram, Youna expresó su molestia y tristeza al enterarse de la situación por terceros. “Triste enterarme lo que pasa en la vida de mi hija por historias, la gente solo se acuerda que soy padre los fines de mes cuando necesitan la pensión. Primer día de escuela de Xixi en USA”, escribió el joven, dejando entrever su frustración por no poder compartir un momento tan importante en la vida de su hija.