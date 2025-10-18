HOYSuscripcion LR Focus

Samahara Lobatón sorprende a Magaly Medina con su postura sobre la religión de sus hijos: "Los niños no se bautizan"

La joven influencer Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, reapareció en una entrevista con Magaly Medina tras dar a luz a su primer varón, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres.

Samahara Lobatón dio a luz en Estados Unidos a su primer varón con Bryan Torres.
Samahara Lobatón dio a luz en Estados Unidos a su primer varón con Bryan Torres.

Durante una reciente entrevista en el programa de Magaly Medina, Samahara Lobatón volvió a estar en el centro de la conversación pública. La joven influencer, hija de Melissa Klug, abordó diversos temas personales, entre ellos su postura sobre la religión de sus hijos.

El diálogo se dio en un contexto de preguntas sobre su vida familiar, la crianza de su recién nacido, su relación con su pareja Bryan Torres y algunos detalles sobre el vínculo con Youna, padre de su hija mayor. En medio de esa conversación, Magaly le consultó si tenía pensado bautizar a su primer varón bajo la fe cristiana, a lo que Samahara respondió sin rodeos.

El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

lr.pe

"Los niños no se bautizan": la firme respuesta de Samahara Lobatón

Magaly Medina, quien más adelante reconoció que le agradó conversar con Samahara Lobatón, no dudó en plantearle una pregunta directa: “¿Ya tienes padrinos escogidos para cuando bautices a tu hijo? Supongo que lo harás por la iglesia cristiana a la que acudes...”, le consultó con curiosidad.

Frente a ello, la hija de Melissa Klug respondió con firmeza: "Los niños no se bautizan por la iglesia cristiana, te bautizas tú por voluntad propia", lo que tomó por sorpresa a la conductora. Ante esa declaración, Magaly repreguntó: "O sea, ¿vas a dejar que ellos crezcan y que elijan qué fe quieren profesar?". Samahara reafirmó su postura sin titubeos, dejando claro que sus hijos serán libres de decidir su camino espiritual cuando tengan la madurez suficiente para hacerlo.

Samahara Lobatón aparece y sorprende al revelar que busca la paz con Youna: "Por la tranquilidad de mi hija"

lr.pe

Samahara Lobatón quiere seguir en paz con Youna

En la entrevista con Magaly Medina, Samahara Lobatón también habló de Youna, padre de su hija mayor, Xiana. La influencer dejó en claro que quiere seguir llevando "la fiesta en paz" con el barbero, tanto por la tranquilidad de su familia como por la de su pequeña.

Además de reconocer sus errores, afirmó que no tiene ningún problema con que su expareja comparta momentos con Xiana en su cumpleaños, considerando que actualmente se encuentran muy cerca. "Si en algún momento me he equivocado, lo reconozco. Mi hija también necesita pasar tiempo con su papá y, si estamos tan cerca (en Estados Unidos), ¿por qué no puede venir a pasar su cumpleaños junto a ella?", declaró.

