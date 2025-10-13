A pocos días del quinto cumpleaños de la hija de Samahara Lobatón, su padre, el barbero Youna, viajó a Estados Unidos para sorprenderla con una visita cargada de afecto y alegría. La escena, difundida por redes sociales, ha conmovido a miles de seguidores de la expareja, quienes no esperaban verlos nuevamente en armonía, aunque sea por separado, celebrando a su primogénita.

El reencuentro se dio el lunes 13 de octubre, fecha en la que Youna compartió un video donde se observa el preciso momento en el que su hija corre a abrazarlo al abrir la puerta. La reacción de la menor enterneció a los usuarios, y marcó un gesto de acercamiento entre el barbero y Samahara Lobatón tras varios episodios de tensión en el pasado.

Youna protagoniza emotivo reencuentro con su hija en Estados Unidos

Youna sorprendió desde sus historias de Instagram al anunciar que tendría la oportunidad de pasar tiempo con su hija días antes de su cumpleaños número cinco. El barbero compartió el instante exacto del reencuentro, en el que la menor, visiblemente emocionada, se lanza a sus brazos tras verlo ingresar a la vivienda donde reside junto a su madre.

La expareja de la hija de Melissa Klug aprovechó la ocasión para llevar a su hija a un parque de juegos inflables. En los clips compartidos, se observa a la niña saltando y riendo sin parar, disfrutando del momento junto a su padre. Este reencuentro habría sido posible luego de que Samahara Lobatón accediera a que el barbero compartiera unos días con la pequeña, a modo de celebración anticipada por su cumpleaños.

Samahara Lobatón emocionada por el cumpleaños de su hija con Youna

Por su parte, Samahara Lobatón también utilizó sus redes sociales para expresar su emoción por el cumpleaños de su hija. Aunque evitó referirse directamente a la presencia de Youna en Estados Unidos, dejó ver su entusiasmo al compartir una fotografía de la pequeña con el mensaje. "La niña de mis ojos cumple 5 esta semana", expresó.

Además, compartió un emotivo video, donde refleja su gran emoción por un nuevo cumpleaños de su segunda hija. "Mamá, en una semana cumplo 1 año. ¿No estás feliz?", se lee en el video que posteó en su cuenta de Instagram.