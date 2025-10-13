HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Espectáculos

El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

La hija de Samahara Lobatón se emocionó a más no poder al reencontrarse con su padre, Youna, en Estados Unidos días antes de cumplir cinco años. La hija de Melissa Klug fue la gran ausente.

Youna emocionado por estar nuevamente con su hija. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Youna emocionado por estar nuevamente con su hija. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

A pocos días del quinto cumpleaños de la hija de Samahara Lobatón, su padre, el barbero Youna, viajó a Estados Unidos para sorprenderla con una visita cargada de afecto y alegría. La escena, difundida por redes sociales, ha conmovido a miles de seguidores de la expareja, quienes no esperaban verlos nuevamente en armonía, aunque sea por separado, celebrando a su primogénita.

El reencuentro se dio el lunes 13 de octubre, fecha en la que Youna compartió un video donde se observa el preciso momento en el que su hija corre a abrazarlo al abrir la puerta. La reacción de la menor enterneció a los usuarios, y marcó un gesto de acercamiento entre el barbero y Samahara Lobatón tras varios episodios de tensión en el pasado.

TE RECOMENDAMOS

LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Samahara Lobatón envía a su hija a escuela en Estados Unidos y Youna enfurece al enterarse: 'Solo soy padre cuando necesita la pensión'

lr.pe

Youna protagoniza emotivo reencuentro con su hija en Estados Unidos

Youna sorprendió desde sus historias de Instagram al anunciar que tendría la oportunidad de pasar tiempo con su hija días antes de su cumpleaños número cinco. El barbero compartió el instante exacto del reencuentro, en el que la menor, visiblemente emocionada, se lanza a sus brazos tras verlo ingresar a la vivienda donde reside junto a su madre.

La expareja de la hija de Melissa Klug aprovechó la ocasión para llevar a su hija a un parque de juegos inflables. En los clips compartidos, se observa a la niña saltando y riendo sin parar, disfrutando del momento junto a su padre. Este reencuentro habría sido posible luego de que Samahara Lobatón accediera a que el barbero compartiera unos días con la pequeña, a modo de celebración anticipada por su cumpleaños.

PUEDES VER: Samahara Lobatón lanza fuerte indirecta tras reclamo de Youna por mandar a su hija a estudiar a Estados Unidos: 'No me preocupa'

lr.pe

Samahara Lobatón emocionada por el cumpleaños de su hija con Youna

Por su parte, Samahara Lobatón también utilizó sus redes sociales para expresar su emoción por el cumpleaños de su hija. Aunque evitó referirse directamente a la presencia de Youna en Estados Unidos, dejó ver su entusiasmo al compartir una fotografía de la pequeña con el mensaje. "La niña de mis ojos cumple 5 esta semana", expresó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Además, compartió un emotivo video, donde refleja su gran emoción por un nuevo cumpleaños de su segunda hija. "Mamá, en una semana cumplo 1 año. ¿No estás feliz?", se lee en el video que posteó en su cuenta de Instagram.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón revela que decidió someterse a una cirugía definitiva para no tener más hijos

Samahara Lobatón revela que decidió someterse a una cirugía definitiva para no tener más hijos

LEER MÁS
Samahara Lobatón preocupa al revelar que su bebé recién nacido se encuentra hospitalizado: "Nació antes de tiempo"

Samahara Lobatón preocupa al revelar que su bebé recién nacido se encuentra hospitalizado: "Nació antes de tiempo"

LEER MÁS
Samahara Lobatón aclara por qué decidió dar a luz a su primer hijo en Estados Unidos: "Veníamos por vacaciones"

Samahara Lobatón aclara por qué decidió dar a luz a su primer hijo en Estados Unidos: "Veníamos por vacaciones"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
Eva Ayllón se ‘molesta’ con Natalia Málaga por rechazar bailar durante su concierto en Estados Unidos

Eva Ayllón se ‘molesta’ con Natalia Málaga por rechazar bailar durante su concierto en Estados Unidos

LEER MÁS
Carlos Galdós revela que llevó a sus hijos a comer menú de restaurante tras quejas de su comida: "Que vivan otra realidad"

Carlos Galdós revela que llevó a sus hijos a comer menú de restaurante tras quejas de su comida: "Que vivan otra realidad"

LEER MÁS
Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación, pero siguen juntos solo por contrato, según prensa argentina: "Él está harto"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación, pero siguen juntos solo por contrato, según prensa argentina: "Él está harto"

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025