Samahara Lobatón ha vuelto a estar en el ojo público luego de revelarse que la hija que comparte con Youna estudiará en Estados Unidos. La decisión habría pasado desapercibida para su expareja, quien denunció públicamente que se enteró del nuevo rumbo de su hija a través de redes sociales. El joven barbero, radicado actualmente en Norteamérica, compartió su molestia en Instagram, donde reveló que no fue informado del inicio escolar de su pequeña.

El hecho ha desatado una nueva ola de tensiones entre Youna y Samahara Lobatón. El padre de familia expresó su frustración al saber que su hija ya está en el país norteamericano e incluso ha comenzado clases en un 'preschool'. Lo más sorpresivo, según su relato, fue descubrir esta noticia a través de historias de plataformas digitales, sin previo aviso ni comunicación por parte de la madre de la menor.

Youna arremete en Instagram.

Youna arremete contra Samahara Lobatón tras mandar a su hija a estudiar a Estados Unidos

A través de sus redes sociales, Youna, quien también reside en Estados Unidos, evidenció su consternación al enterarse de que su hija ahora estudia en una institución inicial en ese país. “Triste enterarme lo que pasa en la vida de mi hija por historias, la gente solo se acuerda que soy padre los fines de mes cuando necesitan la pensión. Primer día de escuela de Xixi en USA”, escribió el joven en una historia que no tardó en viralizarse.

Youna contra Samahara Lobatón.

La reacción del barbero expone un conflicto latente con Samahara Lobatón, con quien mantiene una relación tensa desde hace meses. Según su testimonio, la hija de ambos iba a ingresar a un colegio privado en Lima, cuyo costo era elevado, pero en ningún momento fue informado sobre un cambio de planes tan drástico. Su principal crítica apunta al hecho de no haber sido consultado sobre una decisión tan importante en la vida de su hija.

En otro mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Youna lanzó una dura frase que muchos interpretaron como un mensaje directo a Samahara Lobatón: “Todo se paga en esta vida y estoy seguro de que el peor castigo te va a llegar cuando mi hija se dé cuenta de todo”.

Además, él mismo relató que, al intentar comunicarse con Samahara para ver a la niña, recibió como respuesta el contacto de su abogado, Wilmer Arica. “Su respuesta, cuando le digo que quiero ir a ver a mi hija”, escribió, adjuntando una captura donde se ve el número del letrado, lo cual refuerza la tensión legal y personal entre ambas partes.

