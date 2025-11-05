HOYSuscripcion LR Focus

CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
Espectáculos

Sofía Franco se pronuncia tras ampay de Álvaro Paz de la Barra con misteriosa mujer: "Mi prioridad siempre es mi hijo"

Sofía Franco aseguró que su única preocupación es su hijo de 13 años tras la difusión del ampay del exalcalde, Álvaro Paz de la Barra, con misteriosa mujer en discoteca.

Sofía Franco tiene un hijo de 13 años con Álvaro Paz de la Barra. Foto: composición LR/difusión/Willax
Sofía Franco tiene un hijo de 13 años con Álvaro Paz de la Barra. Foto: composición LR/difusión/Willax

El exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, fue captado por las cámaras de 'Amor y fuego' en aparente actitud cariñosa con una misteriosa mujer, en una discoteca de Barranco. Tras la difusión del ampay, Sofía Franco rompió su silencio y dejó en claro que su única prioridad es el bienestar de su hijo de 13 años, fruto de su relación con el también empresario.

“Él y yo tenemos una relación exclusivamente de padres hace cinco años. Me imagino que la gente confunde las cosas, pero se aclaran solas”, afirmó la exconductora para el diario Trome, restando importancia al ampay de su aún esposo.

PUEDES VER: ¿Y Sofía Franco?: Álvaro Paz de la Barra es ampayado junto a misteriosa mujer en salida nocturna

lr.pe

Sofía Franco minimiza ampay de Álvaro Paz de la Barra y aclara que su relación con el padre de su hijo

Lejos de mostrarse afectada, Sofía Franco aseguró que no le incomodan las imágenes difundidas, en el que se observa a Álvaro Paz de la Barra disfrutando de una noche de diversión junto con una mujer en una discoteca limeña. La econductora precisó que la relación con el exalcalde de La Molina es únicamente de padres y que cualquier intento de reconciliación quedó atrás.

“A mí ya no me afecta nada. Mi prioridad siempre es mi hijo, que ya tiene 13 años. Padres presentes es lo que más importa ahora” expresó Sofía Franco. Aunque la pareja intentó reconciliarse en el pasado, actualmente viven caminos separados.

PUEDES VER: Ampayan a Yahaira Plasencia con Luis Fernando 'El diablo' ingresando a su departamento tras ser captada llorando en su carro

lr.pe

¿Quién es la mujer con quien fue ampayado Álvaro Paz de la Barra?

Según las imágenes difundidas por el programa 'Amor y fuego', el exalcalde de La Molina fue visto junto a la modelo Andrea Cifuentes, con quien compartió momentos de cercanía durante la noche. En el video, se les aprecia riendo, conversando y mostrando una actitud bastante cómplice.

No es la primera vez que ambos son vinculados sentimentalmente. En 2022, fueron vistos juntos en una fiesta privada, lo que obligó a Cifuentes a pronunciarse para desmentir cualquier tipo de relación con Paz de la Barra. Sin embargo, las recientes imágenes han reavivado los rumores sobre una posible cercanía entre ambos.

