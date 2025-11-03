Samahara Lobatón y Youna tuvieron una relación de casi cinco y una hija en común. Foto de referencia: Instagram.

Samahara Lobatón y Youna tuvieron una relación de casi cinco y una hija en común. Foto de referencia: Instagram.

Samahara Lobatón y Youna dejaron atrás sus diferencias personales por el bienestar de Xiana, la hija que tienen en común, quien recientemente cumplió cinco años. Por esa razón, la influencer y el barbero reaparecieron juntos por primera vez para organizarle una tremenda fiesta de cumpleaños en Estados Unidos.

Aunque evitaron fotografiarse en público, ambos compartieron imágenes del evento en sus redes sociales, mostrando su cariño hacía la pequeña, que celebró su cumpleaños con la temática de la serie de Netflix Merlina.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela que decidió someterse a una cirugía definitiva para no tener más hijos

Samahara Lobatón y Youna celebraron el cumpleaños a su hija

Samahara Lobatón y Youna se unieron para organizar la fiesta de cumpleaños de Xiana. La influencer se encargó de coordinar los regalos, torta, animación y otros detalles del evento, tal como mostro en sus redes, mientras que el barbero aportó la cuota de diversión disfrazándose de Elmo, popular personaje de ‘La plaza sésamo’.

Los usuarios en redes sociales destacaron la actitud de ambos, quienes aparentemente olvidaron por un momento sus rencillas y polémicas por la pensión de alimentos y el régimen de visitas, para ver sonreír a la pequeña y permitir que disfrutara de su madre y padre al mismo tiempo.

Samahara Lobatón afirma que Youna le debe S/25.000

Samahara Lobatón aseguró en su cuenta oficial de Instagram que Youna le debe S/25.000 de devengados y un mes de pensión, luego de anunciar que matricularía a Xiana a un colegio de Estados Unidos, y que el padre de su hija no ha aportado económicamente con los estudios de la pequeña.

“Acaba de entrar al colegio, donde él no ha aportado ni un sol para la cuota de ingreso”, escribió la joven de 24 años. Por su parte, Youna desmintió las declaraciones de su exnovia. “Desde el día que Xiana nació, hasta la fecha, no le falta ninguna pensión, pero bueno, es lo que se tiene que vivir por un solo ‘quiero ver a mi hija ahora que estamos cerca’”, escribió el barbero.