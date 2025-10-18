HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Espectáculos

Samahara Lobatón aparece y sorprende al revelar que busca la paz con Youna: "Por la tranquilidad de mi hija"

La hija de Melissa Klug señaló desde los Estados Unidos que prefiere "llevar la fiesta en paz" con su expareja por el bienestar de la hija de ambos y la de su familia actual con Bryan Torres.

Samahara cuenta cómo se lleva con Youna en Estados Unidos. Foto: Composición LR
Samahara cuenta cómo se lleva con Youna en Estados Unidos. Foto: Composición LR

Samahara Lobatón reapareció tras haber dado a luz a su primer hijo varón semanas atrás en Estados Unidos, y sorprendió al contar cómo está llevando la relación de padres con Youna, su expareja y papá de su hija mayor. A través de una entrevista con el programa Magaly TV, La Firme, la influencer aseguró que desea estar en paz con el popular barbero por el bienestar de la pequeña Xiana y la de su familia con Bryan Torres, su actual pareja.

"Por la paz y tranquilidad de mi familia y de mi hija, sobre todo, prefiero que la fiesta siga en paz, que ella siga disfrutando de su papá, compartiendo el tiempo que desea con él y viceversa", señaló, resaltando también que debido a la próxima celebración del cumpleaños de la menor en tierras estadounidenses, no tiene conflictos de que Youna comparta con su hija. "Ella quiere que su papá esté presente, disfrutar con su papá también. Mientras que ella sea feliz, no tengo ningún problema y él también lo sabe", indicó.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

lr.pe

Samahara Lobatón revela cómo es la relación cordial con Youna

La hija de Melissa Klug sostuvo que reconoce los errores que tuvo en el pasado junto a su expareja, pero que ahora esta dispuesta a 'levantar la bandera de la paz' por darle la felicidad a su pequeña. "Si en algún momento me he equivocado, lo reconozco. Mi hija también necesita pasar tiempo con su papá y si estamos tan cerca por qué no puede venir a pasar su cumpleaños junto a ella", dijo muy tranquila.

Cuando Magaly Medina le resaltó la importancia de una figura paterna, Samahara asintió y expuso que junto a Youna ha podido tener conversaciones y acuerdos mutuos como personas adultas. "Se lo he dicho a él también, mientras que ella sea feliz no tengo problemas con que la vea. Espero que la bandera blanca siga así de ahora en adelante", comentó la influencer.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

PUEDES VER: Samahara Lobatón revela que decidió someterse a una cirugía definitiva para no tener más hijos

lr.pe
Notas relacionadas
El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

LEER MÁS
Samahara Lobatón revela que decidió someterse a una cirugía definitiva para no tener más hijos

Samahara Lobatón revela que decidió someterse a una cirugía definitiva para no tener más hijos

LEER MÁS
Samahara Lobatón preocupa al revelar que su bebé recién nacido se encuentra hospitalizado: "Nació antes de tiempo"

Samahara Lobatón preocupa al revelar que su bebé recién nacido se encuentra hospitalizado: "Nació antes de tiempo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, quien se va del Perú para vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Melania Urbina llora al despedirse de su hija, quien se va del Perú para vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

LEER MÁS
Heredero de La Bella Luz queda desconcertado tras duras palabras de tiktoker Zully en vivo: "No te perdono"

Heredero de La Bella Luz queda desconcertado tras duras palabras de tiktoker Zully en vivo: "No te perdono"

LEER MÁS
Rosa Fuentes reaparece y expone cuál es su verdadera relación con Paolo Hurtado tras infidelidad con Jossmery Toledo: "Todo perfecto"

Rosa Fuentes reaparece y expone cuál es su verdadera relación con Paolo Hurtado tras infidelidad con Jossmery Toledo: "Todo perfecto"

LEER MÁS
Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

LEER MÁS
Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

LEER MÁS
Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Lerner reprograma su concierto en Lima tras crisis social en Perú: “Esta pausa es necesaria por respeto a la situación del país”

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Señor de los Milagros: plan de desvíos del Metropolitano y Corredores por segunda procesión

Espectáculos

Melania Urbina llora al despedirse de su hija, quien se irá a estudiar al extranjero: “Es difícil”

Cómico Fernando Armas revela por qué decidió no imitar al presidente José Jerí: “No va a durar ni un año”

El 'Gringo Karl’ reaparece en provincia con novedoso negocio y Magaly Medina se sorprende: “Es trabajador”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025