Samahara Lobatón aparece y sorprende al revelar que busca la paz con Youna: "Por la tranquilidad de mi hija"

Samahara Lobatón reapareció tras haber dado a luz a su primer hijo varón semanas atrás en Estados Unidos, y sorprendió al contar cómo está llevando la relación de padres con Youna, su expareja y papá de su hija mayor. A través de una entrevista con el programa Magaly TV, La Firme, la influencer aseguró que desea estar en paz con el popular barbero por el bienestar de la pequeña Xiana y la de su familia con Bryan Torres, su actual pareja.

"Por la paz y tranquilidad de mi familia y de mi hija, sobre todo, prefiero que la fiesta siga en paz, que ella siga disfrutando de su papá, compartiendo el tiempo que desea con él y viceversa", señaló, resaltando también que debido a la próxima celebración del cumpleaños de la menor en tierras estadounidenses, no tiene conflictos de que Youna comparta con su hija. "Ella quiere que su papá esté presente, disfrutar con su papá también. Mientras que ella sea feliz, no tengo ningún problema y él también lo sabe", indicó.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Samahara Lobatón revela cómo es la relación cordial con Youna

La hija de Melissa Klug sostuvo que reconoce los errores que tuvo en el pasado junto a su expareja, pero que ahora esta dispuesta a 'levantar la bandera de la paz' por darle la felicidad a su pequeña. "Si en algún momento me he equivocado, lo reconozco. Mi hija también necesita pasar tiempo con su papá y si estamos tan cerca por qué no puede venir a pasar su cumpleaños junto a ella", dijo muy tranquila.

Cuando Magaly Medina le resaltó la importancia de una figura paterna, Samahara asintió y expuso que junto a Youna ha podido tener conversaciones y acuerdos mutuos como personas adultas. "Se lo he dicho a él también, mientras que ella sea feliz no tengo problemas con que la vea. Espero que la bandera blanca siga así de ahora en adelante", comentó la influencer.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora