Claudio Pizarro se convirtió en padre nuevamente tras volverse a enamorar: ¿cuántos años le lleva a la madre de su última hija?

El exfutbolista Claudio Pizarro volvió a encontrar el amor junto con la peruana Helen Ballón, con quien tuvo una hija y reside en Alemania.

Claudio Pizarro formó una familia junto con Helen Ballón. Foto: composición LR/difusión/ATV
Claudio Pizarro formó una familia junto con Helen Ballón. Foto: composición LR/difusión/ATV

El exfutbolista peruano Claudio Pizarro vive una nueva etapa personal lejos de las canchas. A sus 47 años, el recordado 'Bombardero de los Andes' se convirtió nuevamente en padre junto con su actual pareja, la joven peruana Helen Ballón, con quien mantiene una relación desde 2024. Su hija, de apenas siete meses de nacida, ha llenado de felicidad al exdelantero del Bayern Múnich, quien actualmente reside en Alemania.

Según reveló el programa ‘Magaly TV, la firme’, Helen Ballón se habría mudado a Múnich para vivir junto con el Claudio Pizarro tras confirmar su embarazo a mediados del 2024. Este nuevo capítulo en la vida del exfutbolista ocurre luego de su separación con Karla Salcedo, con quien estuvo casado por más de 20 años y tuvo tres hijos.

PUEDES VER: Magaly Medina expone quién es la madre de la cuarta hija de Claudio Pizarro y revela detalles inéditos del inicio de su romance

¿Cuál es la edad de Helen Ballón y cuántos años le lleva Claudia Pizarro?

Helen Ballón tiene 37 años, por lo que existe una diferencia de 10 años entre ella y Claudio Pizarro, quien actualmente tiene 47 años. A pesar de la diferencia generacional, ambos mantienen una relación estable y discreta.

Desde 2024, comenzaron a circular fotografías en las que se les veía juntos en eventos sociales, entre ellos una boda en Italia, donde asistieron de la mano y Helen Bullón fue una de las damas de honor. Meses después, la joven peruana compartió en redes sociales una ecografía que confirmó la llegada de su bebé, llamada Amara.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: 'Varados en Caracas'

¿Quién es Helen Ballón, madre de la última hija de Claudio Pizarro?

Helen Ballón es una peruana de 37 años que ha pasado gran parte de su vida en Palm Beach, Florida, aunque viajaba constantemente a Lima, donde dictaba clases de yoga en una escuela de Miraflores. De acuerdo con el programa de Magaly, la joven destaca por su amor al arte, los museos y la vida saludable, intereses que comparte en sus redes sociales, en las que Claudio Pizarro suele interactuar con sus publicaciones.

Desde que su historia de amor se hizo pública, la pareja ha preferido mantener un perfil bajo, priorizando su vida familiar junto a la pequeña Amara. Aunque Claudio Pizarro ya no forma parte del fútbol profesional, el exdelantero disfruta de esta nueva etapa personal tras su separación con su esposa.

