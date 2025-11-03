HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México
José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      
Espectáculos

Magaly Medina expone quién es la madre del cuarto hijo de Claudio Pizarro y revela detalles inéditos del inicio de su romance

Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez. En un reportaje de 'Magaly TV, la firme', revelaron la identidad de la madre de su última hija, además de cómo empezó toda su historia de amor.

Claudio Pizarro se convirtió en padre de una niña. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Claudio Pizarro se convirtió en padre de una niña. Foto: Composición LR/Captura/ATV

El programa de 'Magaly TV, la firme' del lunes 3 de noviembre trajo consigo una revelación que ha remecido el mundo del espectáculo y del deporte peruano. Magaly Medina anunció que el exfutbolista Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez, esta vez de una niña que ya tiene siete meses de nacida. Pero eso no fue todo: la periodista también expuso la identidad de la madre de la menor, una mujer llamada Helen Vayó, de 37 años, cuya relación con el exdelantero del Bayern Múnich se había mantenido en total reserva, hasta ahora.

Según el reportaje presentado, Pizarro inició una nueva etapa sentimental tras haberse distanciado en 2022 de Karla Salcedo, con quien estuvo casado por más de dos décadas y tuvo tres hijos. El vínculo con Helen habría comenzado oficialmente en 2024, cuando ambos se dejaron ver juntos en la boda de una amiga cercana a ella, hecho que marcó el inicio público de su romance.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Magaly Medina expone al saliente de la exmiss Perú, Suheyn Cipriani: fue investigado por poseer explosivos y hurto agravado

lr.pe

¿Quién es Helen Vayó, la madre del cuarto hijo de Claudio Pizarro?

Helen Vayó es una deportista peruana que ha llevado una vida discreta fuera del foco mediático, aunque su vínculo con Claudio Pizarro la ha puesto ahora en el centro de la atención pública. Residente desde hace varios años en Florida, Estados Unidos, Vayó ha sabido mantener la conexión con el Perú, dictando clases de yoga en una reconocida escuela de Miraflores durante sus visitas al país. Su estilo de vida saludable y vinculado al bienestar la ha definido tanto personal como profesionalmente.

Además, el reportaje de 'Magaly TV, la firme' revela que Helen tiene una marcada afición por el arte y las actividades culturales, siendo frecuente visitante de museos en distintas ciudades del mundo. Estas facetas quedaron documentadas en sus redes sociales, donde Claudio Pizarro solía interactuar de forma constante, con ‘me gusta’ y comentarios que, ahora, cobran un nuevo significado.

Tras la exposición mediática y la confirmación de que ambos son padres de una niña, Helen decidió poner en privado sus perfiles digitales, lo que sugiere un intento por resguardar su intimidad en medio del revuelo generado.

PUEDES VER: Magaly critica a Pamela López por negarle a Cueva visitar a sus hijos: 'Es un juego de poder y control'

lr.pe

La historia de amor de Claudio Pizarro y Helen Vayó

La relación entre Claudio Pizarro y Hellen Vayó salió a la luz pública en abril de 2024. Esta aparición marcó el inicio oficial de su romance, aunque los indicios de una cercanía entre ambos ya se notaban en redes sociales. Meses después, en septiembre del mismo año, Hellen compartió una ecografía que confirmaba su embarazo, revelando así que esperaba una hija junto al exfutbolista peruano.

La relación entre ambos se ha fortalecido con el paso del tiempo. Prueba de ello fue el gesto romántico que Pizarro tuvo el pasado 14 de febrero de 2025, cuando sorprendió a Hellen con enormes ramos de flores y dedicatorias llenas de ternura, tanto para ella como para su hija recién nacida.

Según el informe de 'Magaly TV, la firme', la madre de la menor habría dejado su vida en Florida para mudarse junto a Pizarro a Múnich, Alemania, ciudad donde el exdelantero consolidó gran parte de su carrera futbolística. Allí estarían construyendo un nuevo hogar, lejos de los reflectores, pero enfocados en esta nueva etapa como familia.

Notas relacionadas
Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Pamela Franco se viste de oficial de policía e ironiza con audio de Magaly por burlarse de su relación con Cueva

Pamela Franco se viste de oficial de policía e ironiza con audio de Magaly por burlarse de su relación con Cueva

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exfutbolista Claudio Pizarro se habría convertido en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, según 'Magaly TV, la firme'

Exfutbolista Claudio Pizarro se habría convertido en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, según 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS
Yiddá Eslava se conmueve por la poca audiencia de 'La habitación negra' y pide ayuda en redes: "¡Necesito un milagro!"

Yiddá Eslava se conmueve por la poca audiencia de 'La habitación negra' y pide ayuda en redes: "¡Necesito un milagro!"

LEER MÁS
Revelan que Christian Cueva le habría regalado pulsera de acero y no de oro a Pamela Franco: "Habrá costado S/100"

Revelan que Christian Cueva le habría regalado pulsera de acero y no de oro a Pamela Franco: "Habrá costado S/100"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

LEER MÁS
Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

LEER MÁS
Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Espectáculos

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Cómo reaccionó Pedro Loli tras acusaciones de violencia por parte de Leslie Moscoso?

Pedro Loli niega acusaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad': "No permitiré que se manche mi nombre con mentiras"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025