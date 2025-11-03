El programa de 'Magaly TV, la firme' del lunes 3 de noviembre trajo consigo una revelación que ha remecido el mundo del espectáculo y del deporte peruano. Magaly Medina anunció que el exfutbolista Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez, esta vez de una niña que ya tiene siete meses de nacida. Pero eso no fue todo: la periodista también expuso la identidad de la madre de la menor, una mujer llamada Helen Vayó, de 37 años, cuya relación con el exdelantero del Bayern Múnich se había mantenido en total reserva, hasta ahora.

Según el reportaje presentado, Pizarro inició una nueva etapa sentimental tras haberse distanciado en 2022 de Karla Salcedo, con quien estuvo casado por más de dos décadas y tuvo tres hijos. El vínculo con Helen habría comenzado oficialmente en 2024, cuando ambos se dejaron ver juntos en la boda de una amiga cercana a ella, hecho que marcó el inicio público de su romance.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

¿Quién es Helen Vayó, la madre del cuarto hijo de Claudio Pizarro?

Helen Vayó es una deportista peruana que ha llevado una vida discreta fuera del foco mediático, aunque su vínculo con Claudio Pizarro la ha puesto ahora en el centro de la atención pública. Residente desde hace varios años en Florida, Estados Unidos, Vayó ha sabido mantener la conexión con el Perú, dictando clases de yoga en una reconocida escuela de Miraflores durante sus visitas al país. Su estilo de vida saludable y vinculado al bienestar la ha definido tanto personal como profesionalmente.

Además, el reportaje de 'Magaly TV, la firme' revela que Helen tiene una marcada afición por el arte y las actividades culturales, siendo frecuente visitante de museos en distintas ciudades del mundo. Estas facetas quedaron documentadas en sus redes sociales, donde Claudio Pizarro solía interactuar de forma constante, con ‘me gusta’ y comentarios que, ahora, cobran un nuevo significado.

Tras la exposición mediática y la confirmación de que ambos son padres de una niña, Helen decidió poner en privado sus perfiles digitales, lo que sugiere un intento por resguardar su intimidad en medio del revuelo generado.

La historia de amor de Claudio Pizarro y Helen Vayó

La relación entre Claudio Pizarro y Hellen Vayó salió a la luz pública en abril de 2024. Esta aparición marcó el inicio oficial de su romance, aunque los indicios de una cercanía entre ambos ya se notaban en redes sociales. Meses después, en septiembre del mismo año, Hellen compartió una ecografía que confirmaba su embarazo, revelando así que esperaba una hija junto al exfutbolista peruano.

La relación entre ambos se ha fortalecido con el paso del tiempo. Prueba de ello fue el gesto romántico que Pizarro tuvo el pasado 14 de febrero de 2025, cuando sorprendió a Hellen con enormes ramos de flores y dedicatorias llenas de ternura, tanto para ella como para su hija recién nacida.

Según el informe de 'Magaly TV, la firme', la madre de la menor habría dejado su vida en Florida para mudarse junto a Pizarro a Múnich, Alemania, ciudad donde el exdelantero consolidó gran parte de su carrera futbolística. Allí estarían construyendo un nuevo hogar, lejos de los reflectores, pero enfocados en esta nueva etapa como familia.