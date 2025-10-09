A más de siete años del Mundial de Rusia 2018, la exclusión de Claudio Pizarro de la lista final de la selección peruana aún genera debate en el nuestro fútbol. En reciente entrevista, Ricardo Gareca rompió el silencio sobre aquella decisión, aclarando que su elección no fue un desprecio hacia el “Bombardero”, sino una muestra de lealtad hacia un plantel que vivió la presión previa al repechaje.

La figura de Pizarro mantiene un estatus legendario dentro del balompié nacional. Muchos consideraban su presencia indispensable en el certamen mundialista. Sin embargo, Gareca reveló que su no convocatoria no obedeció a deficiencias técnicas ni personales de Pizarro. Por el contrario, el ex entrenador recalcó que llevaba un profundo respeto hacia él, pero que su decisión —difícil y simbólica— obedecía a otro propósito: “Cuidar al grupo”.

Ricardo Gareca señaló que no llevó a Claudio Pizarro al Mundial para no menospreciar a Raúl Ruidíaz

“Claudio Pizarro no va a Rusia 2018 por cuidar al grupo, pero no porque sea una mala influencia. Claudio es un excelente profesional. Simplemente fue en agradecimiento a un grupo que le tocó vivir una situación complicada, muy difícil y que salió adelante. Mi decisión fue para respaldar a muchachos que le tocó vivir esa situación y punto. Solo consideramos eso”, dijo en una reciente entrevista para el programa 'Pase Filtrado'.

Eso sí, reconoció que entiende a los que criticaron la ausencia de Claudio Pizarro en el Mundial con la selección peruana. Sin embargo, aseguró que es una decisión de la cual no se arrepiente porque si lo hiciera, estaría menospreciando a Raúl Ruidíaz.

“No me arrepiento. Si yo me arrepintiera, estaría menospreciando el trabajo de Raúl Ruidíaz, que fue un jugador muy positivo y enfocado en la selección. Nos gustaba su forma de ser. Entonces, estábamos convencidos de Raúl”, agregó.

¿Cómo le fue a Perú en el Mundial de Rusia 2018?

La selección peruana fue parte del grupo C en el Mundial de Rusia 2018. La Bicolor jugó ante Dinamarca, Francia y Australia, pero solo pudo ganar ante la selección de Oceanía. En su debut, se midió ante los daneses, quienes se impusieron por la mínima tras gol de Poulsen. En la segunda jornada, el Equipo de Todos jugó un notable compromiso, pero el poderío francés sepultó las ilusiones de toda una nación.