Espectáculos

Exfutbolista Claudio Pizarro se habría convertido en padre por cuarta vez, según 'Magaly TV, la firme'

'Magaly TV, la firme' mostró imágenes del 'Bombardero de los Andes' cargando a un bebé, desatando rumores sobre una nueva relación tras una supuesta separación de su esposa Karla Salcedo.

Claudio Pizarro habría agrandado la familia con su cuarto bebé. Foto: composición LR/difusión
Claudio Pizarro habría agrandado la familia con su cuarto bebé. Foto: composición LR/difusión

“El último gol del 'Bombardero de los Andes', Claudio Pizarro vuelve a cambiar pañales”, se escucha en el avance del programa 'Magaly TV, la firme', en el que se ve al exfutbolista cargando a un bebé. Según el informe que se emitirá este lunes 3 de noviembre, el exdelantero de la selección peruana se habría convertido en padre por cuarta vez.

El avance del programa conducido por Magaly Medina fue comentado por el influencer Ric La Torre, quien dio detalles sobre el posible nuevo romance del exjugador y embajador del Bayern Múnich. “En su momento, Rodrigo González ‘Peluchín’ había contado que, aparentemente, la esposa de Pizarro habría descubierto una vida en paralelo, hasta donde tengo entendido”, señaló el conductor de 'La noche habla'. Además, añadió que la nueva pareja del exfutbolista sería “una jovencísima llamada Helen”, de aproximadamente 25 o 26 años, con quien ya circularían algunas fotografías.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: 'Varados en Caracas'

Según el adelantó del programa de Magaly Medina, el exfutbolista Claudio Pizarro se habría convertido en padre a los 47 años, después de una supuesta separación, no confirmada, de su esposa Karla Salcedo en 2022. En ese entonces, el presentador Rodrigo González aseguró en televisión que la relación habría terminado debido a una infidelidad.

“Parece que la esposa está destrozada, se enteró de que tiene una vida paralela. Así que, en su momento, Claudio Pizarro nos dirá por qué su esposa está tan destrozada”, comentó el popular ‘Peluchín’ en su programa 'Amor y fuego'.

PUEDES VER: Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: 'Como padre, a veces no sirve meterse'

Karla Salcedo, hija y nieta de militares, se casó con el delantero peruano en 1999, cuando ambos tenían apenas 20 años. La pareja tuvo tres hijos y formó una familia estable durante más de dos décadas. En una entrevista para la revista Cosas, Claudio Pizarro recordó con cariño cómo inició su relación con quien fue su compañera de vida: “Nosotros hemos estado desde chiquitos en la misma promoción. Los últimos tres años del colegio salíamos juntos en el mismo grupo y en el último año fuimos enamorados”, contó el exjugador de Alianza Lima.

