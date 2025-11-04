HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

El exfutbolista Claudio Pizarro es padre nuevamente junto a Helen Ballón, una joven 10 años menor, con quien recibió a su hija Amara a inicios de 2025 y ha construido una nueva vida en Alemania.

Claudio Pizarro y Helen Ballón recibieron a su hija a inicios de 2025.
Claudio Pizarro y Helen Ballón recibieron a su hija a inicios de 2025. | Foto: composición LR/Instagram

Claudio Pizarro vuelve a ser noticia, esta vez por un motivo muy distinto a los que marcaron su carrera deportiva. El exdelantero del Bayern Múnich y de la selección peruana ha iniciado una nueva etapa personal a sus 47 años: se ha convertido en padre nuevamente, más de dos décadas después de haber tenido a su último hijo. Esta vez, lo acompaña Helen Ballón, una peruana diez años menor que él, con quien ha formado una familia en Alemania.

La noticia ha generado sorpresa y curiosidad, especialmente porque el 'Bombardero de los Andes', aunque más reservado en los últimos años, no ha estado completamente alejado del ojo público. El nombre de Helen comenzó a circular en la farándula nacional, y fue Magaly Medina quien aportó detalles clave sobre la relación del exfutbolista con esta joven.

¿Quién es Helen Ballón, la nueva pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija?

Helen Ballón nació en Perú, pero vivió durante varios años en Palm Beach, Florida. Actualmente reside en Múnich junto a Claudio Pizarro y su hija Amara, de siete meses. Su vida gira en torno al arte y al bienestar, y según reveló Magaly en su programa, dicta clases de yoga en Miraflores cuando visita Lima. Aunque no pertenece al mundo del espectáculo, su presencia ha despertado interés por la serenidad con la que ha manejado su vínculo con el exfutbolista.

En redes sociales, Helen comparte momentos íntimos pero discretos: reflexiones e imágenes la maternidad y frases relacionadas con el equilibrio espiritual. Estas publicaciones revelan una personalidad tranquila y centrada, alejada del ruido mediático.

La historia con Claudio Pizarro y Helen Ballón

Las primeras señales públicas del vínculo entre Claudio Pizarro y Helen Ballón comenzaron a notarse a comienzos de 2024. La pareja fue vista compartiendo momentos en reuniones sociales, pero fue una aparición en particular la que encendió las alarmas: el 20 de abril, ambos asistieron a una boda en Italia, donde la joven participó como dama de honor y el futbolista peruano no se separó de su lado. A partir de entonces, las muestras de cercanía se hicieron más evidentes, tanto en eventos como en redes sociales, donde los gestos de complicidad y los "ikes" constantes dejaron entrever una relación consolidada.

Meses después, en septiembre, Helen publicó en su cuenta de Instagram una imagen de una ecografía. Aunque no dio nombres, la noticia generó especulaciones inmediatas que pronto se confirmaron: el 'Bombardero de los Andes' volvería a ser padre. La pequeña Amara nació a inicios de 2025 y, según personas cercanas al entorno del exfutbolista, esta nueva paternidad ha llenado de entusiasmo al expelotero, quien en 2022 se habría separado de su entonces esposa, Karla Salcedo.

