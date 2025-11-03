Korina Rivadeneira llegó al Perú solo por un corto tiempo, pero terminó quedándose más de lo esperado. Foto: Composición LR/Instagram.

Korina Rivadeneira llegó al Perú solo por un corto tiempo, pero terminó quedándose más de lo esperado. Foto: Composición LR/Instagram.

Korina Rivadeneira generó revuelo al dejar Perú de manera sorpresiva y viajar a Venezuela, su país de origen, sin la compañía de su esposo Mario Hart ni de sus hijos, y sin explicar el motivo de su regreso. La exintegrante de ‘Esto es guerra’ confirmó que llegó a su tierra y compartió las emotivas imágenes en sus redes sociales mostrando el reencuentro con su familia en el aeropuerto tras más de 10 años distanciados.

Sin embargo, no todo fue alegría para la conductora de ‘Desvelados’, ya que enfrentó problemas al trasladarse al domicilio de sus familiares: “Varados en Caracas”, escribió la modelo y actriz de 33 años.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Korina Rivadeneira protagoniza conmovedor reencuentro con su familia tras 10 años

Korina Rivadeneira llegó a Caracas la mañana del lunes 3 de noviembre, según sus historias de su Instagram, al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Allí protagonizó conmovedoras escenas al reencontrarse con sus familiares, a quienes no veía desde hace diez años.

"Llegué a Venezuela. Me reencontré después de 10 años con mi hermana, abracé a mi sobrina, mi cuñado, mi tía, mi abuelito”, escribió la modelo en el video que compartió en sus redes sociales junto a sus seres queridos.

Sin embargo, al trasladarse en auto hacia el domicilio de su familia, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico, lo que los obligó a permanecer detenidos en plena vía pública hasta que lograron repararlo y continuar con su viaje. “Nos quedamos varados en Caracas”, escribió la esposa de Mario Hart.