Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai
Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     Perú vence a Ecuador en el Mundial de desayunos de Ibai     
Espectáculos

María Fe Saldaña defiende con todo su relación con Josimar en medio de embarazo de la 'prima' del salsero: "Lucho por mi familia"

La actual pareja de Josimar, María Fe Saldaña, rompió su silencio y respondió con firmeza tras las declaraciones de Verónica González, quien asegura estar esperando un hijo del cantante.

Josimar y María Fe Saldaña tienen una relación desde el 2020. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Josimar y María Fe Saldaña tienen una relación desde el 2020. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

María Fe Saldaña, pareja sentimental de Josimar desde 2020 y madre de sus últimos hijos, decidió hablar públicamente luego de que Verónica González, conocida como la presunta 'prima' de Josimar, afirmara estar embarazada del salsero. Las declaraciones surgieron durante un contacto con el programa 'América hoy', donde Saldaña no solo puso en duda la veracidad del embarazo, sino que también defendió su relación con el artista.

Todo se desató cuando González, una joven venezolana, reveló en redes sociales que se encuentra en la “dulce espera” y que el padre de su futuro bebé sería el reconocido cantante de salsa. La noticia generó revuelo en el entorno del artista, y Saldaña, que normalmente evita las cámaras y entrevistas, optó por enviar un mensaje contundente: “Yo lucho por mi familia”.

PUEDES VER: María Fe Saldaña deja inesperado mensaje poco antes de conocerse que la 'prima' de Josimar estaría embarazada del cantante

lr.pe

"Lucho por mi familia": María Fe Saldaña defiende su romance con Josimar

En conversación exclusiva con un reportero del programa 'América hoy', María Fe Saldaña se mostró escéptica ante las declaraciones de Verónica González. “Bueno, no sé qué decirte... No creo que sea de Josimar, bueno, no sé”, respondió en un mensaje de WhatsApp. Su tono fue mesurado, pero dejó claro que la situación le genera muchas dudas.

María Fe Saldaña contra 'prima' de Josimar.

María Fe Saldaña contra 'prima' de Josimar.

La joven madre también cuestionó el comportamiento de Verónica González en redes sociales, donde se ha dirigido a ella de manera indirecta. “Yo no sé qué tanta maldad de ella hacia mí. ¿Por qué ponerme cosas en redes sociales? Yo no le hice nada”, escribió Saldaña, visiblemente afectada por la exposición mediática del caso.

PUEDES VER: Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: 'Espera que te llegue la cartita, cariña'

lr.pe

Verónica González afirma estar embarazada de Josimar

La controversia comenzó cuando Verónica González, más conocida como la 'prima' de Josimar, compartió un mensaje en sus redes sociales anunciando su embarazo. Aunque no dio muchos detalles, insinuó que el padre del niño sería el cantante. “Estoy en la dulce espera, no quiero hablar de eso en estos momentos porque ya sabemos de quién es el niño, según el personaje... así que no quiero hablar del tema hasta que no hable con él”, expresó en una historia de Instagram.

Este mensaje desató la preocupación y el interés del público, especialmente porque González no ha mostrado pruebas contundentes sobre la paternidad. Hasta el momento, Josimar no ha emitido declaraciones oficiales respecto al tema.

PUEDES VER: Difunden audios de Josimar criticando a María Fe Saldaña con fulminantes comentarios: 'Viven con lujos por mí'

lr.pe

Una relación con historia y altibajos

Durante su conversación con 'América hoy', María Fe Saldaña también habló sobre su historia con Josimar, destacando que han estado juntos desde el año 2020. Aunque reconoció que han pasado por momentos difíciles, aseguró que han sabido mantenerse unidos por el bienestar de su familia.

“Josimar y yo estamos desde el 2020, o sea, hemos formado una familia, por más problemas que se presenten. La hemos luchado”, explicó. Además, fue enfática al decir que, pese a los conflictos y la exposición pública, intenta mantenerse alejada del escándalo: “No expongo mi vida privada, siempre me mantengo al margen de todo y no me considero un personaje público. Es por eso que jamás hablo ni declaro para ningún programa”.

María Fe Saldaña defiende su romance con Josimar.

María Fe Saldaña defiende su romance con Josimar.

Aun así, Saldaña dejó entrever que la situación con González la ha afectado personalmente. “Siento que lo que ella está haciendo conmigo es maldad”, sentenció.

