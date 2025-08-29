HOYSuscripcion LR Focus

'Prima' de Josimar confirma embarazo y deja entrever que el salsero sería el padre: "Él me tiene bloqueada"

En medio de rumores de reconciliación de Josimar con María Fe Saldaña, la ‘prima’ del cantante reveló que necesita hablar con el cantante sobre su embarazo.

La confirmación del embarazo de Verónica Gozález llega tras la supuesta reconciliación de Josimar y María Fe Saldaña Foto: composición LR/difusión/Instagram
La confirmación del embarazo de Verónica Gozález llega tras la supuesta reconciliación de Josimar y María Fe Saldaña Foto: composición LR/difusión/Instagram

Verónica González, la mujer señalada como la ‘prima’ de Josimar, sorprendió a sus seguidores al confirmar que se encuentra embarazada. A través de sus redes sociales, la joven venezolana compartió una prueba de embarazo positiva acompañada de la canción 'Costumbre', interpretada por el salsero peruano, luego de la polémica en la que protagonizó un ampay con el cantante en España.

La noticia llega en medio de la polémica que involucra a Josimar con una presunta reconciliación con su pareja, María Fe Saldaña, madre de sus dos hijas. Consultada por el programa América Hoy, Verónica González evitó dar detalles directos, pero dejó entrever que el cantante sería el padre. “No quiero hablar de eso de este momento, ya sabemos de quién es el niño, según el personaje, así que no quiero tocar el tema hasta que no hablé con él”, declaró.

PUEDES VER: Melissa Klug revela que Jefferson Farfán arruinó los sueños de su hijo de estudiar en el extranjero: 'Él lo sabe'

“Ya hablaré con él en su momento. No me ha escrito, pero ya hablaremos, tenemos que hablar, obvio”, respondió la joven venezolana. Sin embargo, cuando le comentaron que su revelación de embarazo coincidía con la supuesta reconciliación entre Josimar y María Fe Saldaña, aseguró: “No lo he visto, porque él me tiene bloqueada”.

El anuncio ha reavivado la controversia en torno al salsero, quien meses atrás fue captado en España tomado de la mano de González, hecho que desató rumores de infidelidad hacia María Fe Saldaña. Pese a que en su momento el cantante aseguró que la mujer era su prima, las imágenes y los posteriores chats filtrados levantaron sospechas sobre la verdadera relación entre ambos.

PUEDES VER: Expareja de Angie Jibaja reaparece y dedica emotivo mensaje de cumpleaños a hija de Jean Paul Santa María: 'Siempre estaré para ti'

Horas antes de la confirmación del embarazo por parte de Verónica González, María Fe Saldaña compartió un polémico mensaje en sus historias de Instagram. La madre de las dos últimas hijas del cantante publicó la frase: “Virgen María, tú que concebiste sin pecar, déjame pecar sin concebir”.

La publicación fue tomada como una indirecta hacia la joven venezolana, ya que se rumorea que ella ya sabía de la noticia. Actualmente, el cantante de salsa no se ha pronunciado sobre el tema, mientras que su presunta ‘prima’ insiste en que tendrá que conversar con él directamente para aclarar la situación.

