Josimar celebró un año más de relación con María Fe Saldaña en medio de una fuerte polémica por las declaraciones de Verónica González, la mujer que el salsero presentó como su ‘prima’ y quien asegura estar embarazada de él. Pese a esta revelación, el cantante dedicó un tierno mensaje a la madre de sus hijos, lo que desató la crítica de Magaly Medina.

“De verdad hay que ser bien fresco, no tener sangre en la cara como Josimar. Me pregunto cómo lograrán algunas mujeres soportar la humillación pública”, señaló la conductora de 'Magaly TV, la firme', cuestionando también a María Fe por mantener su relación con el intérprete de salsa a pesar del escándalo.

Magaly advierte a María Fe tras celebrar su aniversario con Josimar

El ‘Rey de la salsa perucha’ compartió un mensaje en redes sociales dirigido a María Fe: “Un año más mi amor, hoy 5 de septiembre y los que nos faltan. Te amo con todo mi corazón”. Sin embargo, la reacción de Magaly Medina no se hizo esperar y arremetió contra la pareja.

La popular ‘Urraca’ advirtió a la pareja de Josimar sobre lo que podría enfrentar en su relación con el cantante. “Y lo que te falta aguantar, María Fe. Si quieres tener una relación como las parejas antiguas, que mientras llegue a la casa y te dé todo lo que quieras, mientras tengas pan en la mesa, aguanta nomás, mamita”, expresó la conductora con dureza.

La conductora de televisión incluso aseguró que, en su lugar, sentiría vergüenza de seguir vinculada a alguien que enfrenta acusaciones de este tipo. “Hay que tener algo más que dependencia emocional. Yo tendría vergüenza de que salga una mujer a decir todo lo que ha dicho y en situaciones que dan mucho que hablar”, agregó.

Magaly tilda de 'lechugón' a Josimar tras escándalo con su 'prima'

Además de criticar a María Fe, Magaly Medina también lanzó duras palabras contra Josimar, a quien calificó de “lechugón” por aparecer públicamente con Saldaña pese a los cuestionamientos. “Todo lechugón aparece con María Fe y su hija”, comentó indignada.

Cabe recordar que Verónica González, la mujer señalada como ‘prima’ del salsero, reveló que está embarazada y que el padre sería Josimar. Sin embargo, el intérprete de salsa negó dicha versión y aseguró a 'América hoy' que se someterá a una prueba de ADN para confirmar la verdad.