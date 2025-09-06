HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     ¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?     
Espectáculos

Magaly Medina critica a Josimar y María Fe Saldaña por celebrar su aniversario tras embarazo de la 'prima': "Yo tendría vergüenza"

El cantante peruano dedicó un tierno mensaje a María Fe Saldaña por su aniversario, pero Magaly Medina cuestionó al salsero y a su pareja tras polémica por embarazo de la 'prima'.

Magaly Medina y Josimar celebraron un año más de relación. Foto: composición LR/difusión/ATV
Magaly Medina y Josimar celebraron un año más de relación. Foto: composición LR/difusión/ATV

Josimar celebró un año más de relación con María Fe Saldaña en medio de una fuerte polémica por las declaraciones de Verónica González, la mujer que el salsero presentó como su ‘prima’ y quien asegura estar embarazada de él. Pese a esta revelación, el cantante dedicó un tierno mensaje a la madre de sus hijos, lo que desató la crítica de Magaly Medina.

“De verdad hay que ser bien fresco, no tener sangre en la cara como Josimar. Me pregunto cómo lograrán algunas mujeres soportar la humillación pública”, señaló la conductora de 'Magaly TV, la firme', cuestionando también a María Fe por mantener su relación con el intérprete de salsa a pesar del escándalo.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: 'Creo que nos hemos cruzado'

lr.pe

Magaly advierte a María Fe tras celebrar su aniversario con Josimar

El ‘Rey de la salsa perucha’ compartió un mensaje en redes sociales dirigido a María Fe: “Un año más mi amor, hoy 5 de septiembre y los que nos faltan. Te amo con todo mi corazón”. Sin embargo, la reacción de Magaly Medina no se hizo esperar y arremetió contra la pareja.

La popular ‘Urraca’ advirtió a la pareja de Josimar sobre lo que podría enfrentar en su relación con el cantante. “Y lo que te falta aguantar, María Fe. Si quieres tener una relación como las parejas antiguas, que mientras llegue a la casa y te dé todo lo que quieras, mientras tengas pan en la mesa, aguanta nomás, mamita”, expresó la conductora con dureza.

La conductora de televisión incluso aseguró que, en su lugar, sentiría vergüenza de seguir vinculada a alguien que enfrenta acusaciones de este tipo. “Hay que tener algo más que dependencia emocional. Yo tendría vergüenza de que salga una mujer a decir todo lo que ha dicho y en situaciones que dan mucho que hablar”, agregó.

PUEDES VER: Christopher Gianotti le recuerda a Magaly Medina cuando la coqueteaba y Úrsula Boza reacciona en vivo: 'Te tiraba maicito'

lr.pe

Magaly tilda de 'lechugón' a Josimar tras escándalo con su 'prima'

Además de criticar a María Fe, Magaly Medina también lanzó duras palabras contra Josimar, a quien calificó de “lechugón” por aparecer públicamente con Saldaña pese a los cuestionamientos. “Todo lechugón aparece con María Fe y su hija”, comentó indignada.

Cabe recordar que Verónica González, la mujer señalada como ‘prima’ del salsero, reveló que está embarazada y que el padre sería Josimar. Sin embargo, el intérprete de salsa negó dicha versión y aseguró a 'América hoy' que se someterá a una prueba de ADN para confirmar la verdad.

Notas relacionadas
Christopher Gianotti le recuerda a Magaly Medina cuando la coqueteaba y Úrsula Boza reacciona en vivo: "Te tiraba maicito"

Christopher Gianotti le recuerda a Magaly Medina cuando la coqueteaba y Úrsula Boza reacciona en vivo: "Te tiraba maicito"

LEER MÁS
Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

LEER MÁS
Magaly sorprende al revelar que Fiorella Rodríguez e Iván Micol se casarán con boda soñada en crucero por Dubái

Magaly sorprende al revelar que Fiorella Rodríguez e Iván Micol se casarán con boda soñada en crucero por Dubái

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosario Sasieta revela cómo es la situación actual entre Pamela López y Cueva: "Un camino de reconciliación"

Rosario Sasieta revela cómo es la situación actual entre Pamela López y Cueva: "Un camino de reconciliación"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

LEER MÁS
Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

LEER MÁS
Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, conmueve al anunciar el nacimiento de su primer bebé: "Soy madre"

Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, conmueve al anunciar el nacimiento de su primer bebé: "Soy madre"

LEER MÁS
Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

LEER MÁS
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota