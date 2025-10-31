La cantante colombiana Milena Zárate sorprendió al revelar que celebró una boda simbólica con su pareja, el tatuador Carlos Mendoza, durante su viaje de cumpleaños número 38 en Estados Unidos. “Carlos me conmovió mucho con la sorpresa, no me lo esperaba. Es la primera vez que hago una locura de amor y que alguien hace algo así por mí", confesó emocionada para Trome.

La hermana de Greyssi Ortega aclaró que no se trató de una boda legal, sino de un gesto romántico preparado por su pareja. La artista compartió imágenes del momento en sus redes sociales, en el que se le ve con un ramo de novia y luciendo feliz al lado de Mendoza, con quien inició una relación en 2022.

Milena Zárate y Carlos Mendoza sé casarón en boda simbólica

Durante la ceremonia simbólica, Milena Zárate y Carlos Mendoza intercambiaron aros de matrimonio en un ambiente íntimo. La cantante relató que su pareja alquiló un minidepartamento en un resort de Estados Unidos para celebrar la ocasión, donde ambos compartieron un momento especial lleno de detalles y emociones.

“Sí, me está echando maicito, pero no es que le huya al matrimonio. Pienso mucho en mi hija y en cómo podría tomarlo”, explicó Milena Zárate, dejando en claro que, aunque no descarta casarse oficialmente algún día, por ahora disfruta de la relación tal como está. Además, la colombiana recordó entre risas que siempre ha tenido cierto temor al compromiso. “Soy la novia fugitiva, no me quita el sueño casarme. Si me sale con el anillo, salgo corriendo”, confesó.

¿Cómo se conocieron Milena Zárate y Carlos Mendoza?

La historia de amor entre Milena Zárate y Carlos Mendoza comenzó en 2021, cuando la artista acudió al estudio del tatuador para hacerse un nuevo diseño. Desde ese primer encuentro descubrieron que compartían gustos musicales y una conexión especial, lo que poco a poco dio paso a una relación más cercana.

Sin embargo, conquistar el corazón de Milena no fue sencillo. Ella misma confesó que Carlos tuvo que ser paciente y persistente, ya que en ese momento no se sentía lista para iniciar una nueva relación. “Me conquistó con su personalidad, pero sobre todo con la paciencia que me tuvo. Hubo días en que no le hablaba o me desaparecía una semana, pero él siempre estuvo ahí”, reveló.