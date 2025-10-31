HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Milena Zárate se casó con el tatuador Carlos Mendoza en una boda simbólica en Estados Unidos: “Nuestra locura de amor”

La cantante colombiana Milena Zárate celebró su cumpleaños de una manera muy especial junto con su pareja, quien la sorprendió con una boda simbólica en Estados Unidos.

Milena Zárate confirma matrimonio simbólico con su novio. Foto: composición LR/difusión
Milena Zárate confirma matrimonio simbólico con su novio. Foto: composición LR/difusión

La cantante colombiana Milena Zárate sorprendió al revelar que celebró una boda simbólica con su pareja, el tatuador Carlos Mendoza, durante su viaje de cumpleaños número 38 en Estados Unidos. “Carlos me conmovió mucho con la sorpresa, no me lo esperaba. Es la primera vez que hago una locura de amor y que alguien hace algo así por mí", confesó emocionada para Trome.

La hermana de Greyssi Ortega aclaró que no se trató de una boda legal, sino de un gesto romántico preparado por su pareja. La artista compartió imágenes del momento en sus redes sociales, en el que se le ve con un ramo de novia y luciendo feliz al lado de Mendoza, con quien inició una relación en 2022.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Milena Zárate lanza dardo a Maju Mantilla tras acusaciones de infidelidad: 'Cuídate de las aguas mansas…'

lr.pe

Milena Zárate y Carlos Mendoza sé casarón en boda simbólica

Durante la ceremonia simbólica, Milena Zárate y Carlos Mendoza intercambiaron aros de matrimonio en un ambiente íntimo. La cantante relató que su pareja alquiló un minidepartamento en un resort de Estados Unidos para celebrar la ocasión, donde ambos compartieron un momento especial lleno de detalles y emociones.

“Sí, me está echando maicito, pero no es que le huya al matrimonio. Pienso mucho en mi hija y en cómo podría tomarlo”, explicó Milena Zárate, dejando en claro que, aunque no descarta casarse oficialmente algún día, por ahora disfruta de la relación tal como está. Además, la colombiana recordó entre risas que siempre ha tenido cierto temor al compromiso. “Soy la novia fugitiva, no me quita el sueño casarme. Si me sale con el anillo, salgo corriendo”, confesó.

PUEDES VER: Esta es la peculiar pregunta que hizo ganar S/25.000 a Milena Zárate en ‘El valor de la verdad’: 'Todo tiene un límite'

lr.pe

¿Cómo se conocieron Milena Zárate y Carlos Mendoza?

La historia de amor entre Milena Zárate y Carlos Mendoza comenzó en 2021, cuando la artista acudió al estudio del tatuador para hacerse un nuevo diseño. Desde ese primer encuentro descubrieron que compartían gustos musicales y una conexión especial, lo que poco a poco dio paso a una relación más cercana.

Sin embargo, conquistar el corazón de Milena no fue sencillo. Ella misma confesó que Carlos tuvo que ser paciente y persistente, ya que en ese momento no se sentía lista para iniciar una nueva relación. “Me conquistó con su personalidad, pero sobre todo con la paciencia que me tuvo. Hubo días en que no le hablaba o me desaparecía una semana, pero él siempre estuvo ahí”, reveló.

Notas relacionadas
Milena Zárate lanza dardo a Maju Mantilla tras acusaciones de infidelidad: "Cuídate de las aguas mansas…"

Milena Zárate lanza dardo a Maju Mantilla tras acusaciones de infidelidad: "Cuídate de las aguas mansas…"

LEER MÁS
Milena Zárate sorprende al confesar que su hermana Greyssi es su 'enemiga': "Es alguien que siente odio"

Milena Zárate sorprende al confesar que su hermana Greyssi es su 'enemiga': "Es alguien que siente odio"

LEER MÁS
Esta es la peculiar pregunta que hizo ganar S/25.000 a Milena Zárate en ‘El valor de la verdad’: “Todo tiene un límite”

Esta es la peculiar pregunta que hizo ganar S/25.000 a Milena Zárate en ‘El valor de la verdad’: “Todo tiene un límite”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

LEER MÁS
Susana Alvarado muestra su cirugía nasal: integrante de Corazón Serrano se operó por motivos de salud

Susana Alvarado muestra su cirugía nasal: integrante de Corazón Serrano se operó por motivos de salud

LEER MÁS
Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

LEER MÁS
Maju Mantilla y su hermana le dan el último adiós a su madre y revelan sus últimos días: "Tu ausencia pesa en el alma"

Maju Mantilla y su hermana le dan el último adiós a su madre y revelan sus últimos días: "Tu ausencia pesa en el alma"

LEER MÁS
Exmánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación: "Es mejor decir que me voy porque tengo un nuevo proyecto"

Exmánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación: "Es mejor decir que me voy porque tengo un nuevo proyecto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Espectáculos

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

Muere Floyd Roger Myers Jr., actor del ‘Príncipe del rap’, a los 42 años: interpretó a Will Smith cuando era niño

Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025