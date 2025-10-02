HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López exige que Christian Cueva pague la deuda con su madre tras revelarse que Emelec le habría prestado $80.000: "Necesita que le paguen"

La trujillana le pidió a Christian Cueva que utilice el préstamo de $80.000 que habría recibido de Emelec para saldar la deuda pendiente con su familia.

Christian Cueva es delantero del club ecuatoriano Emelec. Foto: composición LR/difusión
Christian Cueva es delantero del club ecuatoriano Emelec. Foto: composición LR/difusión

Pamela López volvió a pronunciarse públicamente sobre la deuda que mantiene Christian Cueva con su madre. En declaraciones para las cámaras de 'Amor y fuego', la trujillana pidió que el mediocampista de la selección peruana utilice el préstamo de 80.000 dólares que habría recibido del club ecuatoriano Emelec para cancelar el dinero que aún le debe.

“Ya no se va a lesionar. Necesita que le paguen, por favor”, agregó Pamela López, resaltando la urgencia de que Christian Cueva cancele la deuda con su madre. La trujillana recordó que el préstamo fue entregado cuando ella aún mantenía una relación con el futbolista, pero hasta la fecha este no ha sido saldado.

Miss Ecuador presume chocolate de su país en Miss Grand International 2025, pero peruana Flavia López la interrumpe y afirma: 'El cacao es peruano'

Pamela López pide a Cueva que cancele su deuda con su madre

Como se recuerda, Pamela López aprovecha cada oportunidad para recordarle al padre de sus tres hijos que salde la deuda pendiente con su madre. En declaraciones para Amor y fuego, volvió a referirse a este tema. “Ojalá sea para pagarle a mi mamá. Si son esos 80 mil para pagar a mi mamá, Dios los va a bendecir el doble”, expresó la exesposa del popular ‘Aladino’.

En entrevistas anteriores, la trujillana aseguró que su madre necesita ese dinero para costear sus medicamentos, ya que se encuentra delicada de salud. “Tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Tiene problemas y una de esas deudas es con mi madre”, declaró en una entrevista con 'América hoy'.

PUEDES VER: Hija de Cindy Marino supera riguroso examen y su madre revela la empresa dónde trabajará: 'Tantas noches estudiando'

Christian Cueva habría recibido préstamo de $80.000 de Emelec

El nombre de Christian Cueva también fue comentado en Ecuador, luego de que el exfutbolista y ahora comentarista Iván Hurtado revelara que Emelec le habría otorgado un préstamo de 80 mil dólares. La noticia desató críticas, pues el club atraviesa una delicada crisis económica y, aun así, decidió otorgarle el dinero y permitirle viajar a Perú para tratarse una lesión.

Medios ecuatorianos cuestionaron la decisión, señalando que el equipo eléctrico cuenta con recursos médicos suficientes para su rehabilitación en el país. Esta situación generó dudas sobre si el viaje de Cueva respondía realmente a motivos deportivos o a un tiempo de complacencia.

