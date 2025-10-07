La empresaria Pamela López volvió al centro de la atención mediática tras lanzar una grave acusación contra su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. A través de un extenso mensaje en redes sociales, lo señaló de haber vendido un departamento perteneciente a su familia sin su consentimiento, pese a que fue ella quien gestionó su adquisición.

López no solo apuntó a una presunta traición económica, sino que también acusó al exjugador de Alianza Lima de haber enviado a cuatro sujetos a intimidar a sus padres, quienes viven en el mismo edificio donde se encuentra el inmueble en disputa. "Te expongo por ser mala persona, mal padre", fueron algunas de las palabras de la influencer.

Cueva habría mandado a amedrentar a padres de Pamela López

La tensión se desató cuando, según relató Pamela López, cuatro hombres desconocidos llegaron en un vehículo oscuro al domicilio de sus padres en una actitud amenazante. Los sujetos afirmaron ser los nuevos propietarios del departamento que ella compartía con Christian Cueva, lo que generó un profundo malestar en la familia.

“Hoy cuatro sujetos sospechosos en un carro oscuro llegaron al domicilio de mis padres a amedrentar y decir que son los nuevos propietarios, ya que el señor les vendió el departamento”, escribió la empresaria en su cuenta oficial. A través de estas declaraciones, López acusó a Cueva de actuar con total indiferencia hacia el bienestar de su entorno familiar, a pesar de que sus suegros residen en el mismo edificio multifamiliar.

La también madre de familia calificó el acto como una muestra de cobardía y falta de respeto. “Te expongo por ser mala persona, sinvergüenza, mal padre, infiel, manipulador, cobarde, agresor y lacra, como todo lo que te rodea”, añadió en un mensaje cargado de indignación y dolor.

Pamela López acusa a Cueva de vender su departamento

Según la versión de Pamela López, el departamento en cuestión fue adquirido en el año 2017 gracias a un acuerdo familiar. Su padre, como forma de apoyar la vida en pareja que ella iniciaba con Christian Cueva, les vendió el inmueble a precio de costo. Sin embargo, debido a que el futbolista no contaba con el dinero necesario para cubrir la cuota inicial, fue la familia de Pamela quien asumió el compromiso financiero.

En su publicación, la empresaria recordó que el departamento quedó inscrito únicamente a nombre de Cueva, dado que aún no estaban casados legalmente en ese momento. “En el 2012 mi padre adquiere un inmueble y con mucho esfuerzo construyó un edificio multifamiliar, del cual un departamento nos vendió a precio de costo en 2017. Y como no tenías para la inicial, yo resolví con mi familia para poder pagar esa inicial”, explicó la actual pareja de Paul Michael.

“No solo me lastimaste a mí, también has dañado a mi familia y ahora pretendes despojarnos de algo que conseguimos con tanto sacrificio”, sentenció en otro fragmento de su denuncia pública.