HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sin guion con Rosa María Palacios
Sin guion con Rosa María Palacios     Sin guion con Rosa María Palacios     Sin guion con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Pamela López estalla y acusa a Christian Cueva de vender su departamento y de mandar a intimidar a sus padres: "Sinvergüenza, cobarde"

Pamela López denunció públicamente que Christian Cueva vendió un departamento que su padre les cedió y envió a extraños a amedrentar a sus padres. Lo calificó de “mal padre” y exigió el pago de una deuda millonaria.

Pamela López denunció públicamente a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Pamela López denunció públicamente a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

La empresaria Pamela López volvió al centro de la atención mediática tras lanzar una grave acusación contra su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. A través de un extenso mensaje en redes sociales, lo señaló de haber vendido un departamento perteneciente a su familia sin su consentimiento, pese a que fue ella quien gestionó su adquisición.

López no solo apuntó a una presunta traición económica, sino que también acusó al exjugador de Alianza Lima de haber enviado a cuatro sujetos a intimidar a sus padres, quienes viven en el mismo edificio donde se encuentra el inmueble en disputa. "Te expongo por ser mala persona, mal padre", fueron algunas de las palabras de la influencer.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Paul Michael sorprende a Pamela López al 'pedirle matrimonio' en vivo, pero le hacen aclaración: 'Todavía no se ha divorciado'

lr.pe

Cueva habría mandado a amedrentar a padres de Pamela López

La tensión se desató cuando, según relató Pamela López, cuatro hombres desconocidos llegaron en un vehículo oscuro al domicilio de sus padres en una actitud amenazante. Los sujetos afirmaron ser los nuevos propietarios del departamento que ella compartía con Christian Cueva, lo que generó un profundo malestar en la familia.

“Hoy cuatro sujetos sospechosos en un carro oscuro llegaron al domicilio de mis padres a amedrentar y decir que son los nuevos propietarios, ya que el señor les vendió el departamento”, escribió la empresaria en su cuenta oficial. A través de estas declaraciones, López acusó a Cueva de actuar con total indiferencia hacia el bienestar de su entorno familiar, a pesar de que sus suegros residen en el mismo edificio multifamiliar.

La también madre de familia calificó el acto como una muestra de cobardía y falta de respeto. “Te expongo por ser mala persona, sinvergüenza, mal padre, infiel, manipulador, cobarde, agresor y lacra, como todo lo que te rodea”, añadió en un mensaje cargado de indignación y dolor.

PUEDES VER: Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras ser denunciada por violencia psicológica: 'Mal asesorado'

lr.pe

Pamela López acusa a Cueva de vender su departamento

Según la versión de Pamela López, el departamento en cuestión fue adquirido en el año 2017 gracias a un acuerdo familiar. Su padre, como forma de apoyar la vida en pareja que ella iniciaba con Christian Cueva, les vendió el inmueble a precio de costo. Sin embargo, debido a que el futbolista no contaba con el dinero necesario para cubrir la cuota inicial, fue la familia de Pamela quien asumió el compromiso financiero.

En su publicación, la empresaria recordó que el departamento quedó inscrito únicamente a nombre de Cueva, dado que aún no estaban casados legalmente en ese momento. “En el 2012 mi padre adquiere un inmueble y con mucho esfuerzo construyó un edificio multifamiliar, del cual un departamento nos vendió a precio de costo en 2017. Y como no tenías para la inicial, yo resolví con mi familia para poder pagar esa inicial”, explicó la actual pareja de Paul Michael.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“No solo me lastimaste a mí, también has dañado a mi familia y ahora pretendes despojarnos de algo que conseguimos con tanto sacrificio”, sentenció en otro fragmento de su denuncia pública.

Notas relacionadas
Novio de Pamela López expone a Christian Cueva y le recomienda que se ponga a estudiar canto con urgencia: “No es nada personal”

Novio de Pamela López expone a Christian Cueva y le recomienda que se ponga a estudiar canto con urgencia: “No es nada personal”

LEER MÁS
Pamela López exige que Christian Cueva pague la deuda con su madre tras revelarse que Emelec le habría prestado $80.000: "Necesita que le paguen"

Pamela López exige que Christian Cueva pague la deuda con su madre tras revelarse que Emelec le habría prestado $80.000: "Necesita que le paguen"

LEER MÁS
Paul Michael sorprende a Pamela López al 'pedirle matrimonio' en vivo, pero le hacen aclaración: "Todavía no se ha divorciado"

Paul Michael sorprende a Pamela López al 'pedirle matrimonio' en vivo, pero le hacen aclaración: "Todavía no se ha divorciado"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

LEER MÁS
¿Edison Flores enamorado? Misteriosa mujer es captada ingresando al departamento del futbolista

¿Edison Flores enamorado? Misteriosa mujer es captada ingresando al departamento del futbolista

LEER MÁS
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
Magaly Medina recibe fuertes insultos por streamer Neutro en plena transmisión: “Ha ido hasta presa por difamación”

Magaly Medina recibe fuertes insultos por streamer Neutro en plena transmisión: “Ha ido hasta presa por difamación”

LEER MÁS
Samahara Lobatón aclara por qué decidió dar a luz a su primer hijo en Estados Unidos: "Veníamos por vacaciones"

Samahara Lobatón aclara por qué decidió dar a luz a su primer hijo en Estados Unidos: "Veníamos por vacaciones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025