La familia de Alejandra Baigorria atraviesa una de sus etapas más mediáticas y delicadas. En las últimas semanas, Thamara Medina, hermana menor de la participante de 'Esto es guerra', publicó una carta en redes sociales donde reveló episodios de violencia vividos durante su infancia, señalando directamente a su madre, Verónica Alcalá. El testimonio, que se viralizó rápidamente, generó una ola de reacciones y dejó al descubierto tensiones familiares que hasta ahora se mantenían fuera del foco público.

En medio de esta controversia, Alejandra fue abordada por 'Más espectáculos' detrás de cámaras de 'EEG', reality al que recientemente regresó como parte de los combatientes. La empresaria habló por primera vez sobre el impacto emocional que le ha generado la situación, sin entrar en confrontaciones ni desmentidos. Su postura fue clara: proteger a su familia y evitar que el conflicto se convierta en en show.

TE RECOMENDAMOS PLANETAS REGENTES Y SU ENERGÍA SOBRE LOS SIGNOS DEL ZODIACO CON JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

"Obviamente me va a afectar": Alejandra Baigorria se pronuncia

Tras la publicación de Thamara, Alejandra Baigorria dejó entrever que no atravesaba un buen momento a través de redes, donde compartió mensajes sobre el perdón y el dolor emocional. En entrevista con 'Más espectáculos', confirmó sentirse afectada, aunque aclaró: "Hay momentos en los que uno se siente triste y es normal. Uno igual tiene que seguir. A mí me dura un ratito y sigo con lo mío", expresó. Al ser consultada directamente sobre si sus palabras estaban relacionadas con la polémica, respondió: "Pueden ser por muchas cosas en realidad;, obviamente cualquier cosa de mi familia a mí me va a afectar".

Alejandra evitó entrar en detalles, pero dejó claro que su prioridad es proteger a sus hermanos menores y preservar la intimidad de su entorno. "Se debe resolver en casa. Yo muero por mis hermanos y mis papás, les doy todo lo que está en mi alcance, pero con límites que no afecten mi familia. Ya estoy construyendo mi hogar, y no va a entrar nada que lo afecte", afirmó la ‘Gringa de Gamarra’, en referencia a su matrimonio con Said Palao, cuya boda fue empañada por la agresión física de Thamara Medina a su madre.

La carta de Thamara Medina y el respaldo de Sergio a Verónica Alcalá

El 25 de octubre, Thamara Medina publicó una carta en redes sociales donde relató haber crecido "rodeada de gritos y miedo", en referencia a su madre, Verónica Alcalá. En el texto, también recordó el episodio ocurrido en abril de este año durante la boda de Alejandra con Said Palao, donde fue captada agrediendo físicamente a Verónica. "Esa niña, ya mujer, vio a su madre después de mucho tiempo. Pensó que podía manejarlo, pero bastó una mirada para que todo volviera. Reaccionó con la furia de la niña que nunca fue escuchada, con la rabia de una infancia silenciada", afirmó.

Su testimonio generó una ola de apoyo en redes, y días después se quebró al agradecer los mensajes recibidos: "A veces la familia te daña", expresó. En contraste, Sergio Baigorria, hermano de Alejandra y mano derecha en sus negocios, salió públicamente en defensa de su mamá, quien, manifestó, sacó adelante a sus hijos en medio de humillaciones y completamente sola. "Mi madre tiene todo mi amor, mi respeto y mi apoyo hasta el final". Aunque no mencionó directamente a Thamara, sí señaló la ausencia de su padre en la infancia de la modelo.