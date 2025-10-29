HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

¡Finalmente lo dijo! Durante más de dos décadas, Verónica Linares y Federico Salazar han sido una de las duplas más icónicas de la TV, lo que ha despertado rumores sobre su verdadero vínculo.

Verónica Linares y Federico Salazar comenzaron a conducir juntos en 2003.
Verónica Linares y Federico Salazar comenzaron a conducir juntos en 2003. | Foto: composición LR/América TV/Los Coneros

Durante más de dos décadas, Verónica Linares y Federico Salazar han compartido la conducción de 'América noticias: Primera edición', consolidándose como una de las duplas más reconocidas y estables de la televisión peruana. Su química en pantalla, la complicidad con la que se comunican y el respeto mutuo que proyectan han llevado a muchos televidentes a preguntarse si entre ellos hubo algo más que una relación profesional o si alguno de los dos sintió atracción por el otro.

Esta última duda, que ha rondado por años en redes sociales y conversaciones informales, fue finalmente abordada por la propia Linares en una reciente entrevista para el podcast 'Los Coneros'. En medio de una dinámica de preguntas enviadas por seguidores a través de Instagram, la periodista respondió sin rodeos a una interrogante que, hasta ahora, nunca había contestado públicamente.

Verónica Linares sobre Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

"¿Es verdad que alguna vez sentiste atracción por Federico Salazar?", fue la pregunta que desató todo. Verónica, sin esquivar el tema, respondió con naturalidad luego de soltar una sonora carcajada: “Mucha gente cree que es mi esposo". Y es que, según contó, no es la primera vez que alguien asume que su cercanía con su compañero va más allá de lo laboral. Incluso, los conductores del podcast, Rafael y Yitlas, confesaron haberlos "shippeado" desde niños. "Yo vi a Federico con otra mujer y dije: ¿Dónde quedó la Linares?", bromeó uno de ellos.

La presentadora de 49 años, quien está casada con el prestigioso abogado Alfredo Rivero, dejó claro que su vínculo con Federico es puramente fraternal. "Federico es mi mejor amigo. Somos hermanos", afirmó. Aunque no suelen verse los fines de semana, conversan constantemente en línea. "Mi esposo me dice: 'Ustedes tienen una relación rara porque es tu pata, tu hermano, pero los fines de semana hablan mucho por WhatsApp, pero no salen juntos'", comentó entre risas. Pese a la cercanía, aseguró que nunca hubo una confusión emocional entre ellos.

PUEDES VER: Bárbara Cam, exMiss Perú Áncash, denuncia brutal agresión en conocida discoteca: le rompieron la cabeza y tuvieron que ponerle varios puntos

lr.pe

"Federico se muere por su mujer": Verónica Linares sobre el matrimonio de Salazar con Katia Condos

Durante la conversación, Verónica Linares recordó una anécdota de los tiempos previos a las redes sociales, precisamente sobre una de las muchas personas que la vinculaban con su compañero de América TV. "Nos mandaron una carta desde Estados Unidos. Una señora me insultaba, decía que yo me le pegaba a Federico, que me le frotaba. ¡Yo no entendía nada!", relató. Aquella acusación fue motivo de carcajadas entre ambos conductores. "Con Federico nos matamos de risa. La gente está loca", añadió.

Al cierre del tema, Linares fue contundente al hablar del amor que su compañero siente por su esposa, la actriz Katia Condos, con quien se casó en 2008 tras varios años de convivencia. "Federico se muere por su mujer. Siempre le he dicho: 'Si tú terminas tu relación, yo dejo de creer en el amor. Tú eres mi ejemplo de vida en el amor'", confesó. Para la periodista, el vínculo de Salazar y Condos es un ejemplo de compromiso duradero. "Después de 200 años que están juntos, se sigue muriendo por ella", dijo con admiración, disipando cualquier mito sobre un romance con su colega de más de dos décadas.

