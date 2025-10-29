HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Pietro Sibille regresa a la actuación tras proceso de rehabilitación y celebra mejora: "Llevo 1 año y 7 meses completamente limpio"

El aclamado actor Pietro Sibille vuelve en una película de terror que será estrenada en todos los cines. En su reaparición, reveló buenas noticias sobre su lucha contra la adicción al alcohol.

Película 'La habitación negra', con Pietro Sibille, llega a los cines el 30 de octubre.
Película 'La habitación negra', con Pietro Sibille, llega a los cines el 30 de octubre. | Foto: composición LR/Willax/Yiddá Eslava

Después de un silencio mediático, Pietro Sibille vuelve a las pantallas con una presencia que no pasa desapercibida. El actor peruano, conocido por su intensidad interpretativa y por papeles emblemáticos en cine y televisión, reapareció el 27 de octubre durante el avant premiere de 'La habitación negra', película producida y protagonizada por Yiddá Eslava que marca su regreso oficial a la actuación.

La reaparición no solo fue artística, sino también personal. Sibille habló sobre su proceso de rehabilitación, una etapa que, reafirma, ya ha logrado superar. Con voz firme y mirada serena, compartió detalles de su recuperación, dejando atrás años de lucha contra la adicción al alcohol, una batalla que lo llevó a internarse durante dos años en un centro especializado.

PUEDES VER: Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

Pietro Sibille: "Llevo 1 año y 7 meses completamente limpio"

Durante la entrevista, el recordado 'Mandril' de 'La gran sangre' no esquivó el tema. "Es una etapa cerrada, he conquistado aquello. Lo he logrado después de muchos años de trabajo, terapias. Ahora ya llevo 1 año y 7 meses completamente limpio", declaró ante las cámaras de 'Willax Espectáculos'.

La reportera lo felicitó, y él respondió con una sonrisa: "Gracias", antes de añadir que la lucha continúa, aunque con menos peso. "Sigue la batalla, pero es una batalla cada vez menos dura. Es un trabajo que implica muchas cosas. Sigo llevando terapias. Ya llevo un año con terapias todas las semanas, tres tipos de terapias", explicó. El actor peruano también reflexionó sobre los desaciertos del pasado, sin caer en la culpa. "No tiene sentido pensar o arrepentirme de tantos errores que cometí. Al menos así lo veo yo: que cada quien tiene su tiempo, su proceso, para recuperarse de alguna enfermedad", sostuvo.

PUEDES VER: Crisis en Son del Duke: Kassandra Chamané y animador 'El Santeño' también renunciaron al grupo "por su bienestar emocional"

El gran regreso de Pietro Sibille a la actuación

La reaparición de Pietro Sibille en el avant premiere de 'La habitación negra', película de terror que se estrena en todos los cines de Perú este jueves 30 de octubre, marca su regreso a la actuación. La película, producida y protagonizada por Yiddá Eslava, representa su primer trabajo en pantallas desde que se alejó para enfrentar su proceso de rehabilitación. Antes de ese retiro, Sibille había destacado en títulos icónicos como 'Días de Santiago', 'La gran sangre', 'Misterio' y 'Lobos de mar', consolidándose como uno de los intérpretes más respetados del país.

Aunque evitó referirse a su expareja, Andrea Luna, el actor de 48 años ha reconocido en entrevistas anteriores que la ruptura entre ambos fue un punto de quiebre en su vida. El escándalo mediático que estalló tras la difusión del beso entre Luna y Andrés Wiese, sumado a las acusaciones de maltrato psicológico, lo enfrentó con una verdad que ya no podía ignorar. "Era imposible asimilar cualquier realidad dura cuando estaba tan perdido en el alcohol. Perdí trabajo, dinero y mi pareja. Fue en ese momento cuando decidí desintoxicarme por completo", declaró, de acuerdo con Infobae.

