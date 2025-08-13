El caso de Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, volvió a captar la atención luego de que la joven ofreciera disculpas públicas tras la fuerte agresión que protagonizó contra su madre, Verónica Alcalá, en la boda de la conocida empresaria. El incidente, que ocurrió hace más de tres meses, se viralizó debido a las imágenes en las que se observa a Thamara correr violentamente hacia su mamá y propinarle una patada en pleno evento.

A través de sus historias en Instagram, Thamara decidió asumir la responsabilidad de sus actos y hablar por primera vez del suceso en uno de los días más importantes en la vida de Alejandra. En su mensaje, la joven manifestó arrepentimiento, asegurando que ha reflexionado profundamente antes de pronunciarse públicamente.

Foto: captura de pantalla

Thamara Medina lanza comunicado sobre el caso

La hermana menor de la empresaria compartió un extenso mensaje en el que admite que su comportamiento fue inaceptable. “Hoy quiero hablar desde el corazón sobre un hecho que me duele profundamente, pero que también me ha hecho despertar. Lo asumo con total vergüenza, dolor y responsabilidad”, escribió Thamara Medina.

El escándalo tuvo lugar durante la boda de Alejandra Baigorria, celebrada hace poco más de tres meses. Thamara reconoció que su actitud no solo fue inapropiada, sino contraria a los valores que desea cultivar: “Me duele haber sido parte de una escena tan horrible. Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona”, expresó.

Thamara Medina se disculpa con Alejandra Baigorria

Thamara también pidió perdón a su hermana, Alejandra Baigorria, por haber manchado su boda. La joven aseguró que no busca justificar sus actos ni adoptar el papel de víctima, sino todo lo contrario: asumir las consecuencias. “Quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana. "No me enorgullece lo que pasó, por eso estoy comprometida en ser mejor cada día. Voy a demostrar que cuando uno se equivoca, también puede levantarse”, escribió.

Al final de su publicación, Thamara agradeció a quienes la han apoyado pese a su error, a quienes se decepcionaron y a quienes, sin conocerla, le brindaron comprensión.