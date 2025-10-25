Hermana de Alejandra Baigorria compartió su testimonio sobre su dolorosa infancia junto con su madre. Foto: composición LR/difusión/Instagram

El hermano de la 'Gringa de Gamarra', Sergio Baigorria, compartió un emotivo mensaje en defensa y apoyo a su madre, Verónica Alcalá, luego de las fuertes declaraciones de su hermana Thamara Medina, quien reveló haber vivido una infancia marcada por la violencia. La joven de 23 años rompió su silencio a través de un video publicado en Instagram, donde relató dolorosos episodios que, según contó, marcaron su vida desde temprana edad.

Sergio Baigorria, sin mencionar directamente la polémica con su hermana Thamara, mostró su respaldo incondicional hacia su madre a través de una publicación. "Te amo, mamita, siempre unidos hasta las últimas”, reiteró el joven en una de sus historias de su cuenta personal de Instagram.

Sergio Baigorria y su madre Verónica Alcalá. Foto: captura Instagram

Sergio Baigorria dedica emotivo mensaje a su madre en medio de revelaciones de su hermana Thamara

“Solo tú y yo sabemos lo vivido, te amo y estoy orgulloso de ti, por lo guerrera que eres y el amor inmenso que tienes para dar. Estaré para cuidarte toda mi vida y gracias por existir y darme esta vida tan valiosa. Te amo, mamita”, expresó Sergio Baigorria en una publicación de Instagram.

El mensaje del hermano de la ‘Gringa de Gamarra’ sorprendió, especialmente luego de que Thamara Medina hiciera pública su versión sobre los episodios de violencia que habría vivido junto a su madre, Verónica Alcalá. La joven decidió tras ser señalada, meses atrás, por haber agredido a su madre durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, un hecho que causó gran polémica.

Sergio Baigorria compartió en sus estados de Instagram una dedicatoria a su madre. Foto: captura Instagram

Hermana de Alejandra Baigorria confiesa el duro pasado que vivió con su madre

Por su parte, Thamara Medina publicó un video donde contó los momentos más difíciles de su infancia y adolescencia. Sentada en una banca de parque y con una hoja en la mano, relató: “Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos. Crecí viendo golpes, gritos e insultos”.

La joven modelo también reveló que los presuntos problemas de alcohol de su madre desencadenaban situaciones de agresión física y verbal. “Durante años, la niña intentó entender por qué aquella figura que debía ser su refugio era su tormento”, expresó, generando una ola de reacciones en redes sociales.