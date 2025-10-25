HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     
Espectáculos

Hermano de Alejandra Baigorria respalda a su madre tras revelación de Thamara Medina sobre su dura infancia: "Solo tu y yo sabemos lo vivido"

"Solo tú y yo sabemos lo vivido" afirmó el hermano de Alejandra Baigorria tras las impactantes confesiones de Thamara Medina sobre la violencia que vivió con su madre.

Hermana de Alejandra Baigorria compartió su testimonio sobre su dolorosa infancia junto con su madre. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Hermana de Alejandra Baigorria compartió su testimonio sobre su dolorosa infancia junto con su madre. Foto: composición LR/difusión/Instagram

El hermano de la 'Gringa de Gamarra', Sergio Baigorria, compartió un emotivo mensaje en defensa y apoyo a su madre, Verónica Alcalá, luego de las fuertes declaraciones de su hermana Thamara Medina, quien reveló haber vivido una infancia marcada por la violencia. La joven de 23 años rompió su silencio a través de un video publicado en Instagram, donde relató dolorosos episodios que, según contó, marcaron su vida desde temprana edad.

Sergio Baigorria, sin mencionar directamente la polémica con su hermana Thamara, mostró su respaldo incondicional hacia su madre a través de una publicación. "Te amo, mamita, siempre unidos hasta las últimas”, reiteró el joven en una de sus historias de su cuenta personal de Instagram.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD
Sergio Baigorria y su madre Verónica Alcalá. Foto: captura Instagram

Sergio Baigorria y su madre Verónica Alcalá. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

lr.pe

Sergio Baigorria dedica emotivo mensaje a su madre en medio de revelaciones de su hermana Thamara

“Solo tú y yo sabemos lo vivido, te amo y estoy orgulloso de ti, por lo guerrera que eres y el amor inmenso que tienes para dar. Estaré para cuidarte toda mi vida y gracias por existir y darme esta vida tan valiosa. Te amo, mamita”, expresó Sergio Baigorria en una publicación de Instagram.

El mensaje del hermano de la ‘Gringa de Gamarra’ sorprendió, especialmente luego de que Thamara Medina hiciera pública su versión sobre los episodios de violencia que habría vivido junto a su madre, Verónica Alcalá. La joven decidió tras ser señalada, meses atrás, por haber agredido a su madre durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, un hecho que causó gran polémica.

Sergio Baigorria compartió en sus estados de Instagram una dedicatoria a su madre. Foto: captura Instagram

Sergio Baigorria compartió en sus estados de Instagram una dedicatoria a su madre. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón en Latina es retirado del aire por no tener auspicios, según Ric La Torre

lr.pe

Hermana de Alejandra Baigorria confiesa el duro pasado que vivió con su madre

Por su parte, Thamara Medina publicó un video donde contó los momentos más difíciles de su infancia y adolescencia. Sentada en una banca de parque y con una hoja en la mano, relató: “Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos. Crecí viendo golpes, gritos e insultos”.

La joven modelo también reveló que los presuntos problemas de alcohol de su madre desencadenaban situaciones de agresión física y verbal. “Durante años, la niña intentó entender por qué aquella figura que debía ser su refugio era su tormento”, expresó, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Notas relacionadas
Hermana de Alejandra Baigorria conmueve al revelar por primera vez la dura infancia que vivió con su madre Verónica Alcalá: “Golpes, insultos y gritos”

Hermana de Alejandra Baigorria conmueve al revelar por primera vez la dura infancia que vivió con su madre Verónica Alcalá: “Golpes, insultos y gritos”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria confiesa que dejará los realities para siempre en 2026 por importante razón: “En la búsqueda del bebito”

Alejandra Baigorria confiesa que dejará los realities para siempre en 2026 por importante razón: “En la búsqueda del bebito”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS
Programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón en Latina es retirado del aire por no tener auspicios, según Ric La Torre

Programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón en Latina es retirado del aire por no tener auspicios, según Ric La Torre

LEER MÁS
Mayra Couto sorprende al revelar que le gustaría volver a 'AFHS', pero pone inesperada condición: "Me gustaría mucho"

Mayra Couto sorprende al revelar que le gustaría volver a 'AFHS', pero pone inesperada condición: "Me gustaría mucho"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: "Me encantó tanto"

Jazmín Pinedo muestra con orgullo la casa de campo que construyó junto con su novio Pedro Araujo en Uruguay: "Me encantó tanto"

LEER MÁS
Magaly Medina expone la identidad del polémico tiktoker Lemon Pay tras cuestionable trato a adultos mayores

Magaly Medina expone la identidad del polémico tiktoker Lemon Pay tras cuestionable trato a adultos mayores

LEER MÁS
Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

Darinka Ramírez sorprende al revelar por primera vez por qué decidió estar con Jefferson Farfán: “No me gustaba”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025