Espectáculos

Hermana de Alejandra Baigorria se quiebra al recibir apoyo en redes tras confesar que sufrió violencia: “A veces la familia te daña”

“A veces la familia te daña” dijo entre lágrimas, Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, quien se conmovió en redes al agradecer el apoyo que recibió tras revelar los episodios de violencia que vivió.

Hermana de Ale Baigorria agradeció los mensajes de apoyo que recibió en redes. Foto: composición LR/difusión/ATV
Hermana de Ale Baigorria agradeció los mensajes de apoyo que recibió en redes. Foto: composición LR/difusión/ATV

Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, rompió su silencio tras revelar que sufrió violencia durante su infancia y adolescencia. A través de un video compartido en redes sociales, la joven modelo de 23 años se quebró al agradecer los mensajes de apoyo que recibió luego de compartir su testimonio. “Me encanta recibir esos mensajes de ‘vamos, no estamos solas’. A veces la familia te daña y te daña mucho más que una persona que probablemente no lo sea”, expresó conmovida.

El agradecimiento de apoyo de Thamara Medina surgió días después de compartir una carta en la que relató los maltratos que vivió dentro de su entorno familiar, asegurando que creció entre “golpes e insultos”. Además, la modelo se refirió a la polémica que pasó en la boda de su hermana, la llamada 'Gringa de Gamarra', con Said Palao, donde agredió a su madre, Verónica Alcalá. Sin embargo, expresó que su reacción en el matrimonio fue producto de heridas no sanadas.

Thamara Medina agradece apoyo tras confesar que sufrió de violencia en su infancia

En su mensaje, Thamara Medina reflexionó sobre su proceso personal y cómo su testimonio ayudó a otras personas a identificarse con ella. “Ahora me tengo a mí, por fin, una persona que ya sabe que es consciente de las cosas, que se puede sostener también a ella”, dijo. La joven resaltó que su carta se convirtió en un “granito de arena” para quienes atraviesan situaciones similares, y afirmó que contar su historia fue un paso importante para sanar.

El video difundido por el programa “Magaly TV, la firme” mostró a Thamara Medina agradeciendo los mensajes de aliento que recibió, luego de compartir su testimonio de valentía por hablar abiertamente sobre un tema considerado tabú en las familias peruanas. "Cada uno tiene sus experiencias, pero no hay que invalidar ninguna", añadió.

Magaly Medina se solidariza con hermana de Alejandra Baigorria por su testimonio

Durante su programa, Magaly Medina expresó su solidaridad con la joven y pidió al público ser empático con su historia. Aunque condenó la agresión hacia su madre durante la boda, la conductora señaló que Thamara Medina actuó desde una herida profunda. “A veces la familia que se supone te va a cuidar y proteger, puede ser muy tóxica y dañina”, dijo la conductora, añadiendo que es necesario “poner límites y buscar ayuda para sanar”.

La popular 'Urraca' también aconsejó a la hermana menor de Alejandra Baigorria asistir a terapia para superar los traumas de su niñez y subrayó la importancia de perdonar sin permitir más daño. “Esta chiquita está poniendo sus límites. Ojalá pueda superar esos episodios de su infancia y adolescencia”, comentó.

