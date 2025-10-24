Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, es recordada por haber agredido a su madre, Verónica Alcalá, durante la boda de la ‘gringa de gamarra’ en abril de este año. Aunque semanas después ofreció disculpas, la joven de 23 años reapareció para revelar por primera vez la dolorosa infancia que vivió junto a su progenitora.

Con un papel en mano y sentada en la banca de un parque, la modelo expuso detalles inéditos de su vida, marcada por los insultos y la violencia cotidiana. “Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos. Crecí viendo golpes, gritos e insultos”, narró la influencer con tono serio.

Hermana de Alejandra Baigorria revela la dura infancia que pasó con su madre Verónica Alcalá

El extenso video, publicado en la cuenta oficial de Instagram de Thamara Medina, señala en su descripción que fue grabado hace algún tiempo; sin embargo, decidió hacerlo público recientemente porque, según explicó, ya era hora de que se conozca todo lo que vivió junto a su madre, Verónica Alcalá.

“Esta historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios. Una casa donde el miedo era más constante que el amor. Una niña que aprendió desde muy temprano, que no todas las madres saben proteger, que no todos los abrazos son cálidos y a veces quienes deberían cuidarte te rompen por dentro", se escucha en el video.

Además, según su testimonio, su madre intentaba demostrarle cariño, pero sus presuntos problemas con el alcohol terminaban desencadenando episodios de violencia, lo que llevó a Thamara a normalizar ese entorno desde pequeña.

"Durante años, la niña intentó entender por qué aquella figura que tenía que ser su refugio, era su tormento. A veces había muestra de afecto, pero estaban envueltos en el olor del alcohol, en violencia o la indiferencia más cruel. Aprendió que el amor debía doler y el silencio era una forma de proteger”, señaló la también modelo.

Thamara Medina asegura que por culpa de su madre desarrolló una personalidad violenta

En otra parte de su video, la hermana menor de Alejandra Baigorria afirmó que las experiencias que vivió con su madre durante su infancia la llevaron a crecer con una actitud violenta y con la idea de que nunca podría ser feliz.

“Vivía en estado de alerta constante. Nunca pudo descansar tranquila, un día ya adolescente, se convirtió en un eco de lo que vivió, copió patrones, repitió gritos, eligió vínculos que le recordaban el dolor, creía que eso era la vida y la felicidad era para otros", contó Thamara Medina con la voz serena, pero cargada de emoción.