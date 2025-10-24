HOYSuscripcion LR Focus

Alejandra Baigorria confiesa que dejará los realities para siempre en 2026 por importante razón: “En la búsqueda del bebito”

Alejandra Baigorria anunció que esta será su última temporada en Esto es Guerra, ya que se retirará para cumplir sus sueños junto a su esposo Said Palao.

Alejandra Baigorria es considerada como una de las competidoras más importantes de EEG en los últimos años. Foto: Composición LR/América TV.
Alejandra Baigorria es considerada como una de las competidoras más importantes de EEG en los últimos años. Foto: Composición LR/América TV.

Alejandra Baigorria sorprendió al reaparecer en ‘Esto es Guerra’ como nueva integrante del famoso reality de competencia. Sin embargo, aparte de mostrar su entusiasmo por regresar, confesó que no planea quedarse mucho tiempo, ya que se despedirá definitivamente el próximo año para cumplir su sueño de ser madre junto a su esposo, Said Palao.

“Yo soy una mujer que le encanta competir, es parte de mi ADN. Yo el otro año ya voy a comenzar en la búsqueda del bebito, definitivamente voy a hacer mi despedida total de los realities”, declaró la ‘gringa de gamarra’ a las cámaras de América Espectáculos.

lr.pe

Alejandra Baigorria anunciará su despedida definitiva de EEG para convertirse en madre

Alejandra Baigorria, de 37 años, planea convertirse en madre por primera vez en 2026, cueste lo que cueste, junto a Said Palao. Por ello, celebró su regreso a Esto es Guerra para disfrutar al máximo estos últimos meses en el reality, pese a su apretada agenda como influencer y empresaria.

“Me vienen proponiendo todo el año regresar, pero la verdad no pude porque tengo mucho trabajo. Van a haber algunos días que voy a tener que faltar, tengo compromisos pactados, pero dije: ¿Por qué no?, el tiempo que pueda venir, disfrutar, hacer que la gente viva a esa Alejandra loca, que se pica", señaló la eterna rival de Onelia Molina y Rosángela Espinoza.

Alejandra Baigorria defiende a Rosángela Espinoza y habla de Onelia Molina

Durante la entrevista, Alejandra Baigorria alzó su voz y criticó a sus compañeros que se alegraron por la eliminación de Rosangela Espinoza de Esto es Guerra.

“Me parece mal que algunos compañeros (as) hayan aplaudido en su eliminación, ya que independientemente pase lo que pase, es un trabajo. No se aplaude cuando a alguien le despiden, porque cualquiera puede ser eliminado, no se escupe al cielo porque te puede caer en la cara”, aseguró la empresaria.

Además, aclaró que su regreso al reality no es para incomodar a Onelia Molina. “Yo he venido a divertirme y pasarla bien. No he venido a molestar a nadie. Creo que tengo muchos años acá y no puedo hacer nada si me convocan”, se defendió.

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

'Habla Good' critica a Alejandra Baigorria por comentarios sobre marchas: "Estamos en todo el derecho"

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, le responde a Macarena Vélez tras asegurar que se metió en su relación: "Me da risa"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

