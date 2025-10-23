HOYSuscripcion LR Focus

Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Espectáculos

Rosángela Espinoza arremete contra producción de 'Esto es guerra' tras su eliminación: "Soy irremplazable"

Influencer respondió con mensaje picante tras ser eliminada del reality 'EEG' unto a Kevin Díaz y aseguró que se dedicará más a sus redes sociales.

Seguidores muestran apoyo a Rosángela Espinoza tras su eliminación de 'EEG'.
Seguidores muestran apoyo a Rosángela Espinoza tras su eliminación de 'EEG'. | Foto: composición LR/ Esto es guerra

El último miércoles 22, Rosángela Espinoza y Kevin Díaz fueron eliminados del programa 'Esto es guerra'. La modelo expresó que tras su sorpresiva salida del reality, ahora se dedicará a crear más contenido para redes sociales y también promoverá sus shows infantiles. Así mismo, manifestó su disgusto con la decisión de la producción y consideró que no fue la despedida adecuada.

Rosángela Espinoza molesta con producción de 'Esto es guerra' por su eliminación

Mediante su cuenta de Instagram, Rosángela Espinoza no se quedó callada tras su sorpresiva eliminación de Esto es Guerra y lanzó un mensaje cargado de críticas.

TU ELEMENTO ZODIACAL TIENE UN MENSAJE PARA TI: DESCÚBRELO CON JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: ¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron? Modelo sorprende con imágenes de boda al lado del 'Pato'

lr.pe

"¿Quién fue el que empezó a hostigar? ¿No fue Jota? En todo caso una suspensión y no una eliminación. Fue una excusa para sacarme. Gracias por echarme toda la culpa de la eliminación de Kevin. No merecía que me eliminaran de esa manera, después de todo lo que di para el programa", expresó con evidente molestia.

La modelo también agradeció con sarcasmo y argumentó que estaría libre para trabajar en otros programas. "Con esto doy vuelta a la página y a seguir con mis cosas. Soy irremplazable. Desde ahora estoy disponible para otro reality, programa TV, shows, etc. Estaré a full con mi contenido en redes sociales y mi show infantil", agregó.

PUEDES VER: Madre de Jesús Barco se pronuncia tras la ruptura con Melissa Klug y minimizó ampay de su hijo: "Exageran"

lr.pe

Usuarios muestran su apoyo a Rosángela Espinoza

Tras la eliminación de Rosángela Espinoza de 'EEG', cientos de seguidores del programa mostraron su nostalgia con la salida de la la influencer. "Yo veía 'EEG' solo por Rous", "Que regrese para poder ver 'EEG'", "Rous no te desgastes, ve tus propios proyectos", fueron algunas reacciones.

Guty Carrera confiesa que su frase "No fui infiel" en 'Esto es guerra' fue planeado: "Así funciona la televisión"

Guty Carrera confiesa que su frase "No fui infiel" en 'Esto es guerra' fue planeado: "Así funciona la televisión"

Fiorella Chirichigno, exparticipante de 'Esto es guerra', anuncia el nacimiento de su bebé con novio alemán

Fiorella Chirichigno, exparticipante de 'Esto es guerra', anuncia el nacimiento de su bebé con novio alemán

¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron? Modelo sorprende con imágenes de boda al lado del 'Pato'

¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron? Modelo sorprende con imágenes de boda al lado del 'Pato'

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: "Me ha tocado un buen esposo"

Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: "Me quedé sola"

Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

Protagonista de 'Al fondo hay sitio' reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: "Te amo"

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

Jackson Mora descarta romance con Shirley Arica tras generar revuelo por coqueteos en entrevista: "Solo le estaba vacilando"

Jackson Mora descarta romance con Shirley Arica tras generar revuelo por coqueteos en entrevista: "Solo le estaba vacilando"

Emil sorprende al afirmar que besaría a Onelia Molina, pero aclara: "No malinterpreten mis palabras, es un juego"

Emil sorprende al afirmar que besaría a Onelia Molina, pero aclara: "No malinterpreten mis palabras, es un juego"

Magaly Medina expone la insólita cifra que el esposo minero de Lesly Castillo habría pagado por la fiesta de su hija

Magaly Medina expone la insólita cifra que el esposo minero de Lesly Castillo habría pagado por la fiesta de su hija

