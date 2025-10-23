Rosángela Espinoza arremete contra producción de 'Esto es guerra' tras su eliminación: "Soy irremplazable"
Influencer respondió con mensaje picante tras ser eliminada del reality 'EEG' unto a Kevin Díaz y aseguró que se dedicará más a sus redes sociales.
El último miércoles 22, Rosángela Espinoza y Kevin Díaz fueron eliminados del programa 'Esto es guerra'. La modelo expresó que tras su sorpresiva salida del reality, ahora se dedicará a crear más contenido para redes sociales y también promoverá sus shows infantiles. Así mismo, manifestó su disgusto con la decisión de la producción y consideró que no fue la despedida adecuada.
Rosángela Espinoza molesta con producción de 'Esto es guerra' por su eliminación
Mediante su cuenta de Instagram, Rosángela Espinoza no se quedó callada tras su sorpresiva eliminación de Esto es Guerra y lanzó un mensaje cargado de críticas.
"¿Quién fue el que empezó a hostigar? ¿No fue Jota? En todo caso una suspensión y no una eliminación. Fue una excusa para sacarme. Gracias por echarme toda la culpa de la eliminación de Kevin. No merecía que me eliminaran de esa manera, después de todo lo que di para el programa", expresó con evidente molestia.
La modelo también agradeció con sarcasmo y argumentó que estaría libre para trabajar en otros programas. "Con esto doy vuelta a la página y a seguir con mis cosas. Soy irremplazable. Desde ahora estoy disponible para otro reality, programa TV, shows, etc. Estaré a full con mi contenido en redes sociales y mi show infantil", agregó.
Usuarios muestran su apoyo a Rosángela Espinoza
Tras la eliminación de Rosángela Espinoza de 'EEG', cientos de seguidores del programa mostraron su nostalgia con la salida de la la influencer. "Yo veía 'EEG' solo por Rous", "Que regrese para poder ver 'EEG'", "Rous no te desgastes, ve tus propios proyectos", fueron algunas reacciones.