Fiorella Chirichigno, exparticipante de 'Esto es guerra', anuncia el nacimiento de su bebé con novio alemán

La exchica reality de 'Esto es guerra' recibió a su primer hijo, a quien cuida con entrega mientras aprende a ser madre. También compartió los retos que enfrenta con la lactancia y los cambios físicos tras el parto.

Fiorella Chirichigno ganó fama por su participación en 'Esto es guerra'.
Fiorella Chirichigno ganó fama por su participación en 'Esto es guerra'. | Foto: composición LR/EEG/Instagram

Fiorella Chirichigno, conocida por su paso por el programa 'Esto es guerra', acaba de darle la bienvenida a su primer bebé. La exmodelo y publicista reveló que se convirtió en madre meses después de haber enternecido a sus seguidores con el anuncio de su embarazo junto a su actual pareja, un ciudadano alemán con quien mantiene una relación alejada del foco mediático.

La noticia fue confirmada por la propia Chirichigno a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen de su pequeño Oliver, junto a detalles de lo que fue dar a luz de parto natural. La exchica reality expresó toda su emoción ante esta nueva etapa, aunque también confesó algunas dificultades sobre sus nuevos retos como madre primeriza, entre ellos la lactancia. "Es muy complicado", manifestó en tono reflexivo.

Exparticipante de 'Esto es guerra', Fiorella Chirichigno, se convirtió en madre

El 13 de octubre, Fiorella Chirichigno anunció oficialmente que ya es madre. "Amigas mías, Oliver está aquí desde el sábado 11 a las 11 p. m. (números maestros, sí)", compartió en sus historias de Instagram, donde reveló un acercamiento al rostro del pequeño sin mostrarlo completamente.

De acuerdo con la exchica 'EEG', quien fue pareja de Paolo Guerrero, su hijo llegó al mundo sin complicaciones: "Todo bastante bien y bendecido". Además, se animó a compartir algunos detalles de sus primeros días junto al bebé. "Ahora mismo, he sobrevivido las primeras noches que no duerme nada. Eso de cada 3 horas es lo mínimo, pero se supone que es leche a demanda y la demanda de él es dormir solo un par de horas en la noche. Otra cosa es que tiene una fuerza brutal y me duelen las chichis mal", reveló.

Fiorella Chirichigno habla sobre el difícil proceso de lactancia

Ahondando en su experiencia como madre, Fiorella abordó con franqueza los retos físicos y emocionales que enfrenta en esta nueva etapa. "Tratar de dar de lactar todo el tiempo es bien complicado", expresó, visibilizando las exigencias que implica alimentar a un recién nacido y adaptarse a los cambios del posparto. La exchica reality también reveló que la anestesia epidural le dejó secuelas dolorosas en la espalda y que ha notado transformaciones en su cuerpo, especialmente en el vientre, tras haber llevado a su bebé durante nueve meses.

A pesar de los desafíos, la publicista se muestra entusiasta y comprometida con la crianza de su primer hijo, a quien acompaña con dedicación en sus primeros días de vida, mientras ella misma transita el aprendizaje de ser madre.

