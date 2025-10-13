¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron? Modelo sorprende con imágenes de boda y comparte emocionada: "Soy la primera dama"
Tras ser relacionada con el presidente José Jerí, Rosángela Espinoza se lució en vestido de novia al lado de Patricio Parodi, con quien muchos de sus fans la vinculan románticamente.
- ‘Esto es guerra’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’ y ‘Magaly TV, la firme’: ¿cuántos puntos hizo?
- Cachaza deja en shock a Rafael Cardozo al confesar que ya no sentía nada por él cuando le pidió matrimonio: "Se había terminado"
¡Sorprendió a todos! Rosángela Espinoza dejó a sus seguidores en shock al revelar un video de ella en traje de novia al lado de Patricio Parodi. En las imágenes, la popular 'Rocha' luce deslumbrante y feliz, mientras que el 'Pato' destaca por su sombría expresión.
Ambos influencers han protagonizado momentos de cercanía, pero también peleas en 'Esto es guerra', en medio de las múltiples voces que los quieren ver como pareja en la vida real. Aunque ellos han afirmado en más de una ocasión que solo son amigos, esta vez se dejaron ver en una especie de boda a través de las redes sociales.
TE RECOMENDAMOS
LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD
PUEDES VER: Johanna San Miguel vuelve a 'Esto es guerra' como conductora y se enfrenta a Katia Palma: "Eres una pésima copia mía"
Rosángela Espinoza revela imágenes en vestido de novia con Patricio Parodi
La modelo Rosángela Espinoza reveló este lunes 13 de octubre un video en traje de novia al lado de Patricio Parodi. A través de su TikTok, se expresó emocionada, comentando que era "la primera dama de 'Esto es guerra'". Además, no solo afirmó que su sueño se había hecho realidad, sino que también etiquetó al 'Pato', mientras sus seguidores reaccionaban entusiasmados a las imágenes. "Harían una bonita pareja", "Los shippeo" y "No lo vi venir", comentaron.
Sin embargo, todo indica que se trataría de un contenido para sus redes sociales tras ser vinculada con el actual presidente de Perú, José Jerí. Así dejó entrever al agregar en Instagram: "La primera dama. Somos más rápidas que la Fórmula 1. Se viene más contenido. Mi producción".
PUEDES VER: Rosángela Espinoza pasa incómodo momento al ser llamada "primera dama" tras foto viral con presidente José Jerí
Patricio Parodi le dice "primera dama" a Rosángela Espinoza tras ser vinculada al presidente José Jerí
Recientemente, salió a la luz una publicación que hizo José Jerí años antes de ser presidente. En el post, reveló una foto al lado de Rosángela Espinoza y aseguró que haber conocido a la influencer fue un sueño cumplido. Este detalle no pasó desapercibido tras su juramentación como el jefe de Estado de Perú y rápidamente se volvió viral.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
En medio de esa situación, Patricio Parodi sacó a relucir el tema en pleno programa de 'Esto es guerra' al llamar "primera dama" a Rosángela Espinoza en alusión a su momento con Jerí. La 'Rocha' evitó dar detalles del tema, pero no pasó desapercibida su incómoda reacción.