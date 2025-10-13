HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Rosángela Espinoza y Patricio Parodi se casaron? Modelo sorprende con imágenes de boda y comparte emocionada: "Soy la primera dama"

Tras ser relacionada con el presidente José Jerí, Rosángela Espinoza se lució en vestido de novia al lado de Patricio Parodi, con quien muchos de sus fans la vinculan románticamente.

Rosángela Espinoza reveló en redes un video al lado de Patricio Parodi.
Rosángela Espinoza reveló en redes un video al lado de Patricio Parodi. | Foto: composición LR/Instagram/EEG

¡Sorprendió a todos! Rosángela Espinoza dejó a sus seguidores en shock al revelar un video de ella en traje de novia al lado de Patricio Parodi. En las imágenes, la popular 'Rocha' luce deslumbrante y feliz, mientras que el 'Pato' destaca por su sombría expresión.

Ambos influencers han protagonizado momentos de cercanía, pero también peleas en 'Esto es guerra', en medio de las múltiples voces que los quieren ver como pareja en la vida real. Aunque ellos han afirmado en más de una ocasión que solo son amigos, esta vez se dejaron ver en una especie de boda a través de las redes sociales.

Rosángela Espinoza revela imágenes en vestido de novia con Patricio Parodi

La modelo Rosángela Espinoza reveló este lunes 13 de octubre un video en traje de novia al lado de Patricio Parodi. A través de su TikTok, se expresó emocionada, comentando que era "la primera dama de 'Esto es guerra'". Además, no solo afirmó que su sueño se había hecho realidad, sino que también etiquetó al 'Pato', mientras sus seguidores reaccionaban entusiasmados a las imágenes. "Harían una bonita pareja", "Los shippeo" y "No lo vi venir", comentaron.

Sin embargo, todo indica que se trataría de un contenido para sus redes sociales tras ser vinculada con el actual presidente de Perú, José Jerí. Así dejó entrever al agregar en Instagram: "La primera dama. Somos más rápidas que la Fórmula 1. Se viene más contenido. Mi producción".

Patricio Parodi le dice "primera dama" a Rosángela Espinoza tras ser vinculada al presidente José Jerí

Recientemente, salió a la luz una publicación que hizo José Jerí años antes de ser presidente. En el post, reveló una foto al lado de Rosángela Espinoza y aseguró que haber conocido a la influencer fue un sueño cumplido. Este detalle no pasó desapercibido tras su juramentación como el jefe de Estado de Perú y rápidamente se volvió viral.

En medio de esa situación, Patricio Parodi sacó a relucir el tema en pleno programa de 'Esto es guerra' al llamar "primera dama" a Rosángela Espinoza en alusión a su momento con Jerí. La 'Rocha' evitó dar detalles del tema, pero no pasó desapercibida su incómoda reacción.

