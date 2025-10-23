El modelo peruano Guty Carrera reveló datos muy pocos conocidos de su paso por el programa reality 'Esto es guerra'. Durante una conversación en el podcast 'Los Coneros' en YouTube, el influencer resaltó que su popular frase 'No fui infiel', relacionada con la polémica con Milett Figueroa y Melissa Loza en el 2014, estuvo guionizada con anticipación. Agregó que este episodio alcanzó puntos altos en el rating.

Guty Carrera revela secretos inéditos de su paso por 'Esto es guerra'

De acuerdo al reciente episodio en el podcast 'Los Coneros' en YouTube, el modelo Guty Carrera explicó que uno de sus momentos más recordados en 'Esto es guerra' estaba previamente guionizado. Relató que en aquel entonces se tenía mucha expectativa sobre lo que diría luego de que se difundió su presunta infidelidad a Melissa Loza con Milett Figueroa.

"Yo decía 'hay que hacer una frase', porque nos sentamos un equipo creativo. Eran 30 puntos de rating en ese programa. El punto más alto de la historia de 'Esto es guerra'. O sea, todo el país nos estaba viendo. Y yo, ¿qué hago, pero qué digo? Me llegó una hojita. Un guion, hermano", indicó a los conductores del podcast.

De esta forma, cumplió con el guion, pero hizo un cambio al mencionar seis veces la peculiar frase. "Cuando yo estaba así diciendo 'Yo no fui infiel', yo veía la cara de felicidad de todos los productores y todos los camarógrafos. Estaban felices y los camarógrafos se movían así para captar mejor", contó.

En ese sentido, resaltó que en la televisión nada es lo que parece y muchas veces hay momentos planificados para generar más impacto. "Yo me di cuenta años después que la televisión jamás es personal. Todo lo que pasa en televisión es porque hay gente que quiere ver eso y porque la gente quiere ver eso, hay ciertas fichas y ciertos personajes que hacen lo que tú quieres ver. Así funciona la televisión. Pero los productores no te dicen ‘Ah, me caes mal’. Porque se apaga la cámara, te vas a tu casa y al día siguiente haces otra cosa. Y el productor te da la mano, te dicen 'Oye, lo hiciste increíble'. Ni leen las redes. Así funciona, la verdad, yo me di cuenta años más tarde", indicó el modelo.

¿A qué se dedica Guty Carrera en la actualidad?

Guty Carrera tiene una carrera en Estados Unidos como conductor de los programas 'En Casa con Telemundo' y 'Hoy Día' que están orientados a la comunidad latina. En tanto, su alejamiento de los realitys se dio en el 2024 tras participar en un formato internacional grabado en Turquía, donde quedó como segundo finalista. También tuvo la oportunidad de formar parte de 'La casa de los famosos All Stars', pero la rechazó por motivos personales.