HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Espectáculos

Johanna San Miguel vuelve a 'Esto es guerra' como conductora y se enfrenta a Katia Palma: "Eres una pésima copia mía"

¡Se dijeron de todo! Johanna San Miguel no dudó en burlarse de Katia Palma en su gran regreso a 'Esto es guerra', mientras que ella defendió su lugar como conductora oficial.

En agosto de 2024, Johanna San Miguel se fue de 'Esto es guerra'. Esta fue la reacción de Katia Palma a su regreso.
En agosto de 2024, Johanna San Miguel se fue de 'Esto es guerra'. Esta fue la reacción de Katia Palma a su regreso. | Foto: captura América TV

El set de 'Esto es guerra' vivió una jornada intensa este lunes. Tras el breve regreso de Mathías Brivio como conductor invitado, Johanna San Miguel reapareció en el programa de América TV con una entrada triunfal que dejó sin palabras a los participantes y al público. Su retorno, luego de varios meses fuera del espacio, fue recibido con entusiasmo por los guerreros y algunos combatientes aunque no todos compartieron la misma emoción, como Katia Palma.

En un intercambio cargado de indirectas, la popular 'Mamá Leona' lanzó comentarios que restaron peso a la presencia de Katia en el set. Ella no dudó en responder con firmeza y le recordó quién ocupa ahora el rol de presentadora oficial en 'EEG'. El momento dejó a los participantes atentos, mientras ambas figuras defendían su lugar frente a cámaras.

TE RECOMENDAMOS

LA CONEXIÓN ESPIRITUAL ENTRE HUMANOS Y ANIMALES, CON JHAN SANDOVAL Y BÁRBARA QUIROZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Rosángela Espinoza pasa incómodo momento al ser llamada "primera dama" tras foto viral con presidente José Jerí

lr.pe

Johanna San Miguel vuelve como conductora a 'Esto es guerra'

San Miguel volvió recargada con sus más filosas declaraciones. Tras ser presentada por todo lo alto por 'Mr. G', luego de que Patricio Parodi anunciara con emoción que habría alguien reemplazando a Mathías Brivio, la recordada 'Mamá Leona' se fundió en un abrazo con los guerreros, mientras Katia Palma y sus combatientes contemplaban incrédulos la escena.

Tras ello, Johanna tomó el micrófono con un dardo para Palma: "Nunca se deja solo a tu equipo. Nunca. Y si te sacan y te escogen por otra persona, quiere decir que no eres tan importante, que no eres vital, que en realidad estás aquí porque hay otra que se fue". Acto seguido, procedió a saludar con un sonoro beso en la mejilla a Katia Palma, quien recibió el gesto con un rostro completamente serio.

PUEDES VER: Cachaza deja en shock a Rafael Cardozo al confesar que ya no sentía nada por él cuando le pidió matrimonio: "Se había terminado"

lr.pe

Katia Palma defiende su lugar en 'Esto es guerra' ante Johanna San Miguel

Ante las palabras de Johanna San Miguel, Katia Palma no se quedó callada. "Primero, me parece de mal gusto que las personas invitadas, porque hay que poner los nombres bien claro, no saluden a la conductora del programa", arremetió. La actriz prosiguió no solo recordándole su salida del programa en 2024, sino también haciendo respetar su lugar en 'EEG'. "Si hablamos de dejar al equipo, ¿quién se largó del programa? ¿Quién se fue a hacer contenido, teatro, y dejó tirados como huérfanos a su equipo? Y número dos: yo no he reemplazado a nadie", le respondió directamente.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La recordada 'Queca' soltó una sonora carcajada y se burló de la presentadora, afirmando que eso no lo decía ella, sino los seguidores del programa. "Pero si todo el mundo lo dice. Lee las redes: eres el reemplazo de Johanna San Miguel. Y no solamente eso, sino que eres una pésima copia", provocando reacciones en el set. Aunque todo se habría tratado del guion del programa, el encuentro no pasó desapercibido por fans, quienes esperan con ansias cómo se desarrollará el programa con la presencia de ambas conductoras.

Notas relacionadas
Exchico reality abandonó la TV para vender cuyes y asegura que ganará más dinero que en ‘Esto es Guerra’

Exchico reality abandonó la TV para vender cuyes y asegura que ganará más dinero que en ‘Esto es Guerra’

LEER MÁS
Rosángela Espinoza pasa incómodo momento al ser llamada "primera dama" tras foto viral con presidente José Jerí

Rosángela Espinoza pasa incómodo momento al ser llamada "primera dama" tras foto viral con presidente José Jerí

LEER MÁS
‘Esto es guerra’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’ y ‘Magaly TV, la firme’: ¿cuántos puntos hizo?

‘Esto es guerra’ arrasa en rating y deja atrás a ‘Yo soy’ y ‘Magaly TV, la firme’: ¿cuántos puntos hizo?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

María Pía Copello se retracta y ya no asistirá a la gran marcha nacional del 15 de octubre: "Hoy la situación es otra"

LEER MÁS
Exchico reality abandonó la TV para vender cuyes y asegura que ganará más dinero que en ‘Esto es Guerra’

Exchico reality abandonó la TV para vender cuyes y asegura que ganará más dinero que en ‘Esto es Guerra’

LEER MÁS
Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

Imitador de José José sorprende al exponer distante relación con Raphael de 'Yo Soy' en la competencia: "Hubo comentarios"

LEER MÁS
Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

Micaela Belmont, famosa actriz peruana, se casa en España con hermano de la duquesa de Huéscar: cultura de Perú brilló en ceremonia

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

LEER MÁS
Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone mal trato de vendedora: "Me ha apretado el brazo"

Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en mercado de Arequipa y expone mal trato de vendedora: "Me ha apretado el brazo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

El país más competitivo de América Latina en 2026: superará a Argentina, Chile, Colombia y México

Espectáculos

El conmovedor reencuentro entre Youna y su hija con Samahara Lobatón en Estados Unidos por su cumpleaños: "Mi reina hermosa"

Hija de Cindy Marino logra superar dura prueba y su madre confiesa en qué trabajará: “Tantas noches estudiando”

Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras anunciar acciones legales contra empresario: "Habrá que responderle"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025