En agosto de 2024, Johanna San Miguel se fue de 'Esto es guerra'. Esta fue la reacción de Katia Palma a su regreso. | Foto: captura América TV

El set de 'Esto es guerra' vivió una jornada intensa este lunes. Tras el breve regreso de Mathías Brivio como conductor invitado, Johanna San Miguel reapareció en el programa de América TV con una entrada triunfal que dejó sin palabras a los participantes y al público. Su retorno, luego de varios meses fuera del espacio, fue recibido con entusiasmo por los guerreros y algunos combatientes aunque no todos compartieron la misma emoción, como Katia Palma.

En un intercambio cargado de indirectas, la popular 'Mamá Leona' lanzó comentarios que restaron peso a la presencia de Katia en el set. Ella no dudó en responder con firmeza y le recordó quién ocupa ahora el rol de presentadora oficial en 'EEG'. El momento dejó a los participantes atentos, mientras ambas figuras defendían su lugar frente a cámaras.

Johanna San Miguel vuelve como conductora a 'Esto es guerra'

San Miguel volvió recargada con sus más filosas declaraciones. Tras ser presentada por todo lo alto por 'Mr. G', luego de que Patricio Parodi anunciara con emoción que habría alguien reemplazando a Mathías Brivio, la recordada 'Mamá Leona' se fundió en un abrazo con los guerreros, mientras Katia Palma y sus combatientes contemplaban incrédulos la escena.

Tras ello, Johanna tomó el micrófono con un dardo para Palma: "Nunca se deja solo a tu equipo. Nunca. Y si te sacan y te escogen por otra persona, quiere decir que no eres tan importante, que no eres vital, que en realidad estás aquí porque hay otra que se fue". Acto seguido, procedió a saludar con un sonoro beso en la mejilla a Katia Palma, quien recibió el gesto con un rostro completamente serio.

Katia Palma defiende su lugar en 'Esto es guerra' ante Johanna San Miguel

Ante las palabras de Johanna San Miguel, Katia Palma no se quedó callada. "Primero, me parece de mal gusto que las personas invitadas, porque hay que poner los nombres bien claro, no saluden a la conductora del programa", arremetió. La actriz prosiguió no solo recordándole su salida del programa en 2024, sino también haciendo respetar su lugar en 'EEG'. "Si hablamos de dejar al equipo, ¿quién se largó del programa? ¿Quién se fue a hacer contenido, teatro, y dejó tirados como huérfanos a su equipo? Y número dos: yo no he reemplazado a nadie", le respondió directamente.

La recordada 'Queca' soltó una sonora carcajada y se burló de la presentadora, afirmando que eso no lo decía ella, sino los seguidores del programa. "Pero si todo el mundo lo dice. Lee las redes: eres el reemplazo de Johanna San Miguel. Y no solamente eso, sino que eres una pésima copia", provocando reacciones en el set. Aunque todo se habría tratado del guion del programa, el encuentro no pasó desapercibido por fans, quienes esperan con ansias cómo se desarrollará el programa con la presencia de ambas conductoras.