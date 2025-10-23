HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras la ruptura con Melissa Klug y minimizó ampay de su hijo: “Exageran”

Tras aparecer su hijo rodeado de mujeres junto a amigos, la madre del futbolista, Gloria Bozzeta, sorprendió al minimizar esas imágenes y habló sobre su relación con Melissa Klug. 

Gloria Bozzeta es la madre del futbolista Jesús Barco. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Gloria Bozzeta es la madre del futbolista Jesús Barco. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.

El inesperado fin de la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug, tras cinco años juntos, sigue siendo tema de conversación en los programas de espectáculos. Esta vez, la madre del futbolista, Gloria Bozzeta habló por primera vez sobre el asunto y sorprendió al minimizar las comprometedoras imágenes de su hijo, en las que fue ampayado rodeado de mujeres y amigos de su equipo en una piscina de Huánuco.

“Bueno, a veces la prensa exagera también”, expresó la señora en conversación con la reportera de ‘América hoy’. Además, reveló el ‘apodo’ con el que se refirió a Melissa Klug durante la entrevista: “Ya la guapa con mi hijo lo arreglarán”, declaró.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE TU RESPIRACIÓN CON WANESSA CHÁVEZ Y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Melissa Klug anuncia el fin de su relación con futbolista Jesús Barco, pero borra el comunicado minutos después

lr.pe

Madre de Jesús Barco se pronuncia sobre la ruptura con Melissa Klug

Gloria Bozzeta no quiso dar muchos detalles sobre el fin de la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug durante su charla con ‘América hoy’. Sin embargo, mostró su deseo de que puedan reconciliarse y mencionó que su hijo se reunirá con la empresaria. “Ya la guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando él venga, ya es tema de ellos”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si había hablado recientemente con Melissa Klug, evitó dar una respuesta directa. “Por favor, ya no quiero hablar, una que mi hijo me ha prohibido que yo hable, de verdad es tema de ellos, con la bendición de Dios, espero que se arreglen”, señaló la madre del futbolista de 28 años.

PUEDES VER: Melissa Klug se remodela las costillas y somete a otras cirugías estéticas tras separarse de Jesús Barco: "Estoy tuneada"

lr.pe

¿Cómo es la relación entre la madre de Jesús Barco y Melissa Klug tras su ruptura?

Gloria Bozzeta, quien cuenta con fotografías donde posa sonriente junto a Melissa Klug y su hijo Jesús Barco, aclaró que, pese al fin de su romance, su relación con la empresaria sigue siendo buena y se mantendrá así.

“Mi relación con ella siempre ha sido buena y seguirá siendo buena. hay mucho cariño...”, expresó la señora sobre la influencer para el magazine de América Televisión.

Notas relacionadas
Melissa Klug expone los motivos de sus recientes cirugías estéticas tras separación de Jesús Barco

Melissa Klug expone los motivos de sus recientes cirugías estéticas tras separación de Jesús Barco

LEER MÁS
Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

LEER MÁS
Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

LEER MÁS
Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’ reacciona a la futura boda de su hermana con Curwen: “Te amo”

LEER MÁS
Magaly Medina expone la insólita cifra que el esposo minero de Lesly Castillo habría pagado por la fiesta de su hija

Magaly Medina expone la insólita cifra que el esposo minero de Lesly Castillo habría pagado por la fiesta de su hija

LEER MÁS
Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: “Me quedé sola”

LEER MÁS
Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Espectáculos

Jackson Mora confiesa por primera vez que lloró por Tilsa Lozano un día antes de firmar su divorcio: "No rogué"

Telemundo elogia a Bad Bunny en Congreso de la Lengua en Arequipa: "Es el hispano que más defiende el español"

Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025