Madre de Jesús Barco se pronuncia tras la ruptura con Melissa Klug y minimizó ampay de su hijo: “Exageran”
Tras aparecer su hijo rodeado de mujeres junto a amigos, la madre del futbolista, Gloria Bozzeta, sorprendió al minimizar esas imágenes y habló sobre su relación con Melissa Klug.
El inesperado fin de la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug, tras cinco años juntos, sigue siendo tema de conversación en los programas de espectáculos. Esta vez, la madre del futbolista, Gloria Bozzeta habló por primera vez sobre el asunto y sorprendió al minimizar las comprometedoras imágenes de su hijo, en las que fue ampayado rodeado de mujeres y amigos de su equipo en una piscina de Huánuco.
“Bueno, a veces la prensa exagera también”, expresó la señora en conversación con la reportera de ‘América hoy’. Además, reveló el ‘apodo’ con el que se refirió a Melissa Klug durante la entrevista: “Ya la guapa con mi hijo lo arreglarán”, declaró.
Madre de Jesús Barco se pronuncia sobre la ruptura con Melissa Klug
Gloria Bozzeta no quiso dar muchos detalles sobre el fin de la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug durante su charla con ‘América hoy’. Sin embargo, mostró su deseo de que puedan reconciliarse y mencionó que su hijo se reunirá con la empresaria. “Ya la guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando él venga, ya es tema de ellos”, sostuvo.
Cuando le preguntaron si había hablado recientemente con Melissa Klug, evitó dar una respuesta directa. “Por favor, ya no quiero hablar, una que mi hijo me ha prohibido que yo hable, de verdad es tema de ellos, con la bendición de Dios, espero que se arreglen”, señaló la madre del futbolista de 28 años.
¿Cómo es la relación entre la madre de Jesús Barco y Melissa Klug tras su ruptura?
Gloria Bozzeta, quien cuenta con fotografías donde posa sonriente junto a Melissa Klug y su hijo Jesús Barco, aclaró que, pese al fin de su romance, su relación con la empresaria sigue siendo buena y se mantendrá así.
“Mi relación con ella siempre ha sido buena y seguirá siendo buena. hay mucho cariño...”, expresó la señora sobre la influencer para el magazine de América Televisión.