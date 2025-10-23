HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Periodista Alexandra Hörler fue hospitalizada tras sufrir complicaciones en su embarazo

La periodista Alexandra Hörler contó que fue internada en una clínica de Lima tras presentar hinchazón y cambio de color en las piernas. Sin embargo, el resultado de los exámenes la sorprendió.

Alexandra Hörler revela que su bebé podría nacer prematura. Foto: composición LR/Instagram
Alexandra Hörler revela que su bebé podría nacer prematura. Foto: composición LR/Instagram

La periodista y presentadora peruana Alexandra Hörler alarmó a sus seguidores al revelar que fue internada en una clínica de Lima tras sufrir complicaciones en su embarazo. A través de un video publicado en sus redes sociales, la comunicadora contó que acudió al centro médico al notar una hinchazón inusual y que sus piernas habían tomado un color morado, síntomas que inicialmente asoció con preeclampsia. Sin embargo, durante la evaluación médica se descubrió que estaba presentando contracciones frecuentes, lo que podría adelantar el nacimiento de su bebé.

“Vine a la clínica porque tenía las piernas moradas. Claramente, lo asocié con preeclampsia. Pero cuando me hicieron el monitoreo, se dieron cuenta que tenía contracciones cada 10 minutos y luego cada 6. Entonces decidieron dejarme internada”, explicó la periodista, quien espera a su primera hija, Isabella.

PUEDES VER: Alexandra Hörler revela que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

Alexandra Hörler explica las razones por las que fue hospitalizada durante su embarazo

Desde la clínica, Alexandra Hörler detalló el difícil momento que está viviendo y cómo los médicos tomaron la decisión de mantenerla en observación. “El medicamento para controlar las contracciones no estaba haciendo efecto. Luego me hicieron una ecografía para ver el cuello uterino y, afortunadamente, aún estaba cerrado. Pero igual han empezado con la maduración pulmonar por si acaso”, relató en el video compartido en su cuenta oficial de Instagram.

La conductora explicó que su bebé estaba programada para nacer el 15 de noviembre, cuando cumpla 38 semanas, pero que ahora espera poder llegar al menos hasta la semana 36 para evitar un parto prematuro. “Lo que más quiero es que mi hija nazca sanita y no tenga que quedarse en una incubadora. Todavía no tengo todas sus cosas listas ni la maleta de clínica preparada”, escribió, asegurando que intenta mantener la calma y una actitud positiva para no transmitirle ansiedad a su bebé.

“No les voy a mentir. Tengo miedito y ansiedad, pero estoy tratando de mantener la calma y tener buena actitud para no estresar a mi bebé”, añadió la periodista, quien se mostró agradecida por los mensajes de apoyo y oraciones que ha recibido de sus seguidores.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani llora al mostrar chat donde su tía le exige dejar el grupo familiar de WhatsApp por exponer su vida privada: 'Me quedé sola'

Alexandra Hörler revela que enfrentó críticas tras quedar embarazada a los 40 años

Antes de las complicaciones en su embarazo, la Alexandra Hörler había compartido con emoción el proceso que vivió para concebir a su primera hija. En una entrevista con Trome, confesó que intentó quedar embarazada por más de un año sin éxito, y que incluso su ginecóloga le advirtió que sus probabilidades eran muy bajas debido a su edad. “La ginecóloga prácticamente me dijo que estaba muy tía porque iba a cumplir 40 años. Me deprimí, estaba triste, hasta que me hice una prueba y dio positivo”, recordó.

La periodista calificó su embarazo como un milagro, ya que llegó en un momento en el que pensó que ya no podría ser madre. “Ya pensaba que estaba muy vieja para tener hijos y me llegó la noticia más bonita de mi vida”, contó emocionada.

Sin embargo, la periodista también enfrentó críticas y comentarios prejuiciosos en redes sociales por haberse convertido en madre a los 40 años. “Dicen que cuando mi hijo vaya al colegio voy a parecer su abuela. Hay muchos prejuicios por ser mamá a los 40, pero no es malo ni peligroso. Tener un hijo a mi edad es diferente porque eres madura, centrada y has cumplido tus metas”, respondió firme la conductora de Panamericana Televisión, quien continúa internada bajo observación médica mientras espera la llegada de su pequeña Isabella.

