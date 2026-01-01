HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Corazón Serrano anuncia el regreso de Edu Baluarte al grupo y fans reaccionan: “La voz romántica”

El nuevo jale del 2026 de Corazón Serrano es Edu Baluarte, quien fue presentado en pleno concierto en San Juan de Lurigancho. Sus seguidores le pidieron que no renuncie nuevamente como pasó en 2023. 

Edu Baluarte interpretó la canción 'Se supone' en su regreso a Corazón Serrano. Foto: Composición LR/TikTok/Instagram.
Corazón Serrano anunció el regreso oficial del cantante Edu Baularte. El grupo de cumbia lo presentó en vivo durante su presentación en el parque zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho, la noche del 31 de diciembre.

La aparición del artista, de 25 años, desató el júbilo entre los asistentes, quienes se mantenían a la expectativa, ya que la orquesta liderada por Edwin Guerrero había prometido una sorpresa para esa noche. “La sorpresa fue revelada. El increíble Edu Baluarte es parte de la familia de Corazón Serrano”, escribió la página oficial de Instagram de la agrupación para darle la bienvenida.

Seguidores reaccionan al jale del año 2026 de Corazón Serrano: Edu Baluarte

Esta será la segunda etapa de Edu Baluarte en Corazón Serrano, ya que en 2023 solo permaneció algunos meses antes de iniciar su carrera como solista en el género urbano. Sin embargo, ese breve paso fue suficiente para ganarse el cariño de los fans.

Por ello, en las redes sociales, la gran mayoría de usuarios celebró el regreso del cantante, a quienes tildaron como ‘La voz romántica’ de la cumbia. “Maravilloso”, “Buena, es un capo”, “Conocí a Corazón Serrano por Edu Baluarte”, “Bien, ahí, ahora ya no te vayas”, “Ahora si las canciones románticas a full”, “Estamos contigo Edu”, fueron algunos de los cientos de mensajes a favor del regreso del músico.

Edu Baluarte confiesa que sentía atracción por Lesly Águila y fue vinculado con Kiara Lozano

Durante una transmisión en vivo por TikTok, Edu Baluarte admitió que, en su paso por Corazón Serrano sentía atracción por Lesly Águila, una de las cantantes con más trayectoria del grupo piurano. "Lesly era mi crush. Yo desde chibolito seguía la cumbia como buen norteño”, confesó.

Además, el cantante fue vinculado con Kiara Lozano, otra de las voces de la agrupación, debido a la química que mostraban en los conciertos y a las numerosas fotos que compartían juntos. No obstante, tanto Baluarte como Lozano descartaron que entre ellos existiera algún romance.  

