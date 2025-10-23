HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

Exmodelo Lesly Castillo, exnovia de Mauricio Diez Canseco, disfruta de una vida de ensueño junto a Albert Mota, quien habría gastado S/80.000 en el reciente cumpleaños de su hija. 

Lesly Castillo tiene 35 años y dos hijas en común con el empresario Albert Mota. Foto: Composición LR/Instagram.
Lesly Castillo tiene 35 años y dos hijas en común con el empresario Albert Mota. Foto: Composición LR/Instagram.

Lesly Castillo, recordada por ser la exnovia del empresario pizzero Mauricio Diez Canseco cuando tenía apenas 22 años y él 45, reapareció a lo grande. La exmodelo organizó el millonario cumpleaños de su hija de 4 años, fruto de su relación con el empresario minero, Albert Mota, quien habría gastado S/80.000 en la celebración, cómo aseguró Magaly Medina.

Justamente, Castillo, de 35 años, habló con las cámaras del programa de la ‘urraca’ sobre cómo es su nueva vida en Arequipa tras contraer matrimonio con el hombre de negocios en 2019. “Está siempre conmigo, me ha tocado un buen esposo”, declaró para ATV.

Magaly Medina expone la insólita cifra que el esposo minero de Lesly Castillo habría pagado por la fiesta de su hija

Lesly Castillo revela cómo es su nueva vida al lado de su millonario esposo en Arequipa

Lesly Castillo vive hace nueve años en Arequipa y lleva siete de ellas casada con Albert Mota, empresario exitoso del rubro minero, con quien tiene dos hijas. La exmodelo se sinceró y señaló que su vida cambió por completo tras comprometerse con el padre de sus hijos.

“Yo ya no soy más la Lesly de antes. Es como de verdad si he cambiado totalmente de vida. Le doy gracias a Dios porque me ha tocado un buen esposo y no me es infiel. Está siempre conmigo. O sea, de verdad estoy súper bendecida. (y lo mejor de todo es que no le tiembla la mano para pagar lo que tú le pides) Yo creo que los hombres cuando te aman te lo demuestran”, compartió Castillo muy sonriente, quien además realiza obras sociales y en 2022 postuló a la alcaldía de Sabandía, en Arequipa, pero no ganó.

La exmodelo también contó que a su esposo no le gusta los flashes ni las cámaras, y prefiere pasar desapercibido. “A él no le gustan las cámaras, él prefiere evitar. Es todo lo contrario a mí. Así él me quiere, me acepta”, confesó al programa de Magaly Medina.    

Lesly Castillo presume costoso regalo que su esposo empresario le dio a sus 'bebés': "Esto es para ellas"

¿Cómo se conocieron Lesly Castillo y Albert Mota y cuantos años se llevan?

Durante una entrevista pasada, Lesly Castillo reveló que conoció a Albert Mota a través de una amiga, quien los presentó en 2016 y entre ellos surgió una gran conexión de amistad. En ese entonces, ella todavía vivía en Lima y recibía las visitas del empresario minero, quien radicaba en Arequipa. Gracias a la buena relación, el amor nació entre ambos y se casaron en 2019.  

En cuestión de la edad, él tiene actualmente 45 años y la exmodelo 35, por lo que la diferencia de edad es de 10 años, algo que no fue un problema para Lesly, quien pasó la misma situación con Mauricio Diez Canseco.

