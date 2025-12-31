Liliana Castro Mannarelli se mostró muy enamorada de su novia, la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ Malory Vargas, tras reencontrarse en un restaurante limeño luego de varias semanas sin verse. La exchica reality compartió imágenes de ese momento especial, en las que se le ve abrazándola de la cintura mientras la mira sonriente y muy enamorada.

A raíz de esa publicación, muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién es Malory Vargas, la joven que se robó el corazón de la empresaria y exintegrante de Combate. Ella es actriz y ha participado en diversas producciones nacionales y mexicanas; además, recientemente egresó de la carrera de Conducción en la cadena Televisa.

¿Quién es Malory Vargas, novia de Liliana Castro Mannarelli?

Malory Vargas, de 30 años, inició su relación con Liliana Castro Manarelli en junio de 2023. No obstante, la joven ya era conocida en el mundo de la actuación por su participación en ‘Al fondo hay sitio’ en 2016, donde interpretó a ‘Yashimar’, un personaje recurrente en la ficción de América Televisión. Ese mismo año también participó en el reality ‘El gran show’, conducido por Gisela, donde fue pareja de baile de Zumba.

Actualmente, Vargas se encuentra en Lima, ciudad a la que llegó para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a su familia, luego de radicar en México desde 2024. En el país azteca egresó de la carrera de Conducción en la escuela de actores y actrices de Televisa y tuvo la oportunidad de participar en la serie-novela ‘Como dice el dicho’. Su objetivo es consolidar su carrera en México, así como lo hicieron en su momento Nicola Porcella y Miguel Arce.

En Perú participó también en series como ‘Los otros Concha’, ‘Madre por siempre, Colorina’, ‘Llauca’, además de formar parte de las películas peruanas como ‘Busco novia’ e ‘Igualita a mí’.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Liliana Castro Mannarelli y Malory Vargas?

Liliana Castro Mannarelli estuvo en prisión junto a su pareja de ese entonces, Eva Bracamonte, tras ser involucradas en la muerte de la empresaria Miryan Fefer en 2006. Tras recuperar su libertad, Castro Mannarelli se convirtió en figura de la televisión peruana al ingresar a Combate y posteriormente incursionó como empresaria. Actualmente, tiene 33 años.

Por su parte, Malory Vargas cuenta con 30 años. En conclusión, la diferencia de edad entre ambas es de tres años. La relación de la empresaria y actriz ha generado un sinfín de comentarios positivos de los usuarios, quienes las felicitaron por exponer su romance públicamente.