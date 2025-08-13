HOYSuscripcion LR Focus

Alexandra Hörler confiesa que tuvo problemas con su esposo por declaraciones de Antonio Pavón en EVDLV: "No lo podía creer"

La presentadora explicó en pódcast que la aparición de Antonio Pavón en "El Valor de la Verdad" revivió conflictos con su esposo. La periodista resaltó la importancia de soltar el pasado por el bienestar de una relación.

Alexandra Hörler confesó en una reciente entrevista, en el pódcast "Cafe con la Chévez" de Trome, que su relación con Antonio Pavón generó problemas con su esposo. La periodista deportiva admitió que, aunque ya ha pasado más de una década desde su relación con el español, aún existen tensiones. Al ser consulta sobre los rumores de ese vínculo, respondió: "He tenido problemas con mi esposo por lo de Pavón. Le decía, ¿cómo te puede causar algo lo de Pavón, si es algo que pasó hace 10 años? En verdad, no fue nada importante realmente".

La polémica resurgió cuando Pavón participó en "El Valor de la Verdad", lo que, según Alexandra, revivió los problemas con su esposo. "Ya, pues, para qué se sentó en 'El Valor de la Verdad', me trajo problemas con mi marido. Yo le decía, ¿por qué te causa problemas? ¿Por qué te remueve la cabeza?", explicó. La periodista destacó que aceptar el pasado de la pareja es esencial para mantener una relación sana. "Todos venimos con una historia, todos tenemos una mochila cargando. Si yo te acepté a ti con tu paquete completo, tú acéptame a mí con el mío", agregó.

PUEDES VER: Alexandra Hörler confiesa que sufrió aborto por agresión física que le propinó exgerente de Universitario de Deportes

La reacción del esposo de Alexandra Hörler ante las declaraciones de Pavón en "El Valor de la Verdad"

Alexandra también contó detalles sobre la reacción de su esposo ante las declaraciones de Pavón, quien tuvo palabras elogiosas hacia ella en "El Valor de la Verdad". "Sí, yo no lo podía creer. Le decía, pero esto ha pasado hace más de 10 años, y él se acordaba de todo. Yo le decía, lo que no fue en tu año no te hace daño [...]. Todos venimos con una historia", sentenció.

Finalmente, Alexandra enfatizó la importancia de aceptar y respetar el pasado de cada uno para tener una relación estable y saludable. "Tú vienes con hijos y con una ex, tienes otras ex, pero tienes una ex que está ahí todo el tiempo, y no es nada buena gente [...] todos venimos con una historia", concluyo, resaltando que, en una relación madura, el respeto al pasado de la pareja es fundamental.

