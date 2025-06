Durante la reciente emisión del programa 'Paren Todo', la conocida periodista Alexandra Hörler sorprendió al público con un anuncio que marcó un antes y un después en su vida personal. Con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovida, reveló que está embarazada por primera vez a sus 40 años. La noticia fue compartida en vivo, luego de meses de mantenerla en privado junto a su familia y círculo cercano.

“Lo sabe mi familia, pero ha sido bastante complicado guardándolo todo este tiempo, han sido meses durísimos, pero es la noticia más maravillosa que me pudo llegar. Yo ya lo había descartado… pensé que ya no”, confesó entre lágrimas la periodista de Panamericana TV, quien además afirmó que no se sometió a ningún tratamiento hormonal ni congeló óvulos. “La ginecóloga ya me había desahuciado”, agregó.

Alexandra Hörler emocionada por la llegada de su primer bebé

En el informe emitido tras su revelación en vivo, Alexandra Hörler mostró imágenes de la ecografía del bebé, quien ya tiene cuatro meses de gestación. Además, compartió con ilusión cómo observa regalos para su futuro hijo. “Me da miedo, yo no me imaginaba que iba a ser mamá. Nunca he cargado a un bebé. Todo lo voy a aprender con mi hijito”, expresó con emoción.

La periodista también recordó que durante su juventud no tenía planes de ser madre, e incluso tras casarse mantenía esa decisión. “Yo había dicho: ‘Bueno, voy a adoptar otro gato’, y entonces apareció esta noticia”, relató. Este embarazo representa un verdadero milagro para ella y su esposo, quienes lo compartieron también en redes sociales mediante un video especial.

Las pistas de Kurt Villavicencio

El lunes 23 de junio, el conductor Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, generó especulación al adelantar en su programa 'Todo se filtra' que una conductora de Panamericana Televisión estaba embarazada y tenía un programa diario en vivo. Aunque no mencionó nombres, descartó que fuera del área de prensa, lo que llevó a la audiencia a barajar opciones como Tilsa Lozano, Karla Tarazona, Laura Spoya o Xiomy Kanashiro.

Finalmente, las pistas apuntaban con fuerza a Alexandra Hörler, quien decidió romper el silencio públicamente. A través de su Instagram, acompañó el anuncio con un mensaje emotivo: "Cuando ya habíamos hecho las paces con la idea de que tal vez este sueño no se daría, llegó la noticia que nos cambió para siempre. A los 40, cuando muchos creen que las posibilidades se desvanecen, yo recibí el regalo más inesperado y hermoso: voy a ser mamá. Hoy mi corazón late por dos… pero también sueña por dos."