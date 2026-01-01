Rossy War, reconocida como 'la reina de la tecnocumbia', volvió a acaparar la atención al hablar sobre pasajes personales y profesionales, incluyendo su relación con Tito Mauri desde los inicios hasta los conflictos que enfrentaron.

La cantante recordó con detalle cómo se desarrolló su historia de amor con el padre de sus hijos y cómo ciertas situaciones pusieron a prueba la estabilidad de la relación, generando momentos de dolor y reflexión profunda.

TE RECOMENDAMOS CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Rossy War y los chats comprometedores de Tito Mauri

En la conversación con Trome, la artista contó que descubrió conversaciones comprometedoras entre su esposo y varias jóvenes, lo que provocó una intensa discusión y marcó emocionalmente ese episodio de su vida.

La cantante explicó que la aparición de WhatsApp y otras plataformas digitales modificó la dinámica de la pareja, especialmente por la exposición pública de Tito Mauri. La interacción de su esposo con seguidoras generó celos y conflictos recurrentes.

Rossy War revela su reacción tras encontrar chats comprometedores de Tito Mauri con jovencitas

“Y en una de esas lo encontré conversando y todavía él había puesto sí, ese está bien bonito mi amor, que no sé qué. ¿Mi amor? Vi la palabra amor, mi amor o bebé, algo así, me encendí todita y di el grito al cielo. Dije se enamoró de otra, me derrumbé como que era para mí el fin del mundo en mi relación y me puse a llorar. Le hice la guerra”, relató la cantante.

El conflicto fue presenciado por su hija Katia, quien incluso intervino, revelando que había notado interacciones similares anteriormente. Este hecho consolidó la importancia de la situación y su impacto emocional en la familia.

PUEDES VER: Niña mexicana se emociona hasta las lágrimas al cantar cumbia de Rossy War en concierto

Rossy War y su inspiración musical

Rossy War contó que ese episodio fue el motor creativo de una de sus canciones más conocidas. De este modo, la artista transformó un momento doloroso en inspiración para su arte.

“Y después me puse a escribir yo también, hoy he sentido una puñalada en el corazón, porque encontré tu conversación con otra mujer en el WhatsApp, tú le decías palabras de amor que solo son mías y él agarra esa letra y me dice mi amor esta letra está bonita para una canción. Todavía bien payaso…”, explicó.