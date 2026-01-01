Nelly Rossinelli impactó en redes sociales al compartir su menú especial para la cena de Año Nuevo y responder de manera irónica a las consultas de sus seguidores. La exjurado de 'El Gran Chef Famosos' aprovechó su presencia digital para consolidar su perfil de creadora viral y mantener a la audiencia entretenida durante varias horas.

Sus publicaciones incluyeron un recorrido por la preparación del chancho crocante, arroz a las finas hierbas y papas al perejil, invitando a la comunidad a seguir el proceso desde TikTok y otras plataformas. La interacción constante con los usuarios provocó múltiples reacciones, compartidos y comentarios de aprobación.

Nelly Rossinelli y su humor viral en Año Nuevo

La cocinera mostró su estilo único al responder preguntas inusuales sobre la cena. Cuando alguien consultó si las papas cóctel debían ser de pisco sour o chilcano, Rossinelli respondió: “Cualquier cóctel funciona, pero doble”. Otra propuesta sobre reemplazar el perejil por pasto obtuvo como respuesta: “Pero que sea de Casuarinas”.

Incluso cuando un seguidor sugirió usar el chancho completo en lugar de panceta, la respuesta sarcástica no se hizo esperar: “Puedes poner todo el camal”. Estas intervenciones reflejaron su capacidad para combinar humor con cercanía, manteniendo la autenticidad que caracteriza su contenido.

Nelly impacta con sus comentarios cargados de humor

La interacción alcanzó su punto más alto al cuestionarle sobre hierbas finas: “Y si las hierbas que consigo no son finas”, preguntó un usuario. Rossinelli replicó con humor: “Llamas a Maritere para un par de charlas”, mencionando a la conductora reconocida por su enfoque en etiqueta social. Este comentario fue uno de los más compartidos y comentados durante la dinámica.

La creadora también respondió a preguntas más inusuales, como la deshidratación del chancho o la posibilidad de usar un peluche de Peppa Pig. Sus réplicas, acompañadas de memes, reforzaron su estilo irreverente y divertido.

Nelly Rossinelli habla de los 'haters'

Nelly aclaró que todas las respuestas fueron elaboradas por ella, sin la ayuda de un community manager: “A los que me siguen desde hace años, saben que siempre les he contestado a mis haters sarcásticamente, nunca les he contestado peleándome, siempre les contesto sarcásticamente, ya sea haters o que ponen un comentario por fregar, siempre ha sido así todos los años”, afirmó.

Usuarios influyentes también reconocieron la repercusión de la dinámica. José Pastor destacó la iniciativa: “¿Y cómo es esto que Nelly Rossinelli nos va a volver a salvar en estas fiestas? Sí, pero ahora en Año Nuevo. Ella ha anunciado que va a hacer un chanchito por Año Nuevo y que va a dar la verdadera receta el día de hoy”. Mientras el tiktoker Kiwi compartió su experiencia: “Son la una de la mañana. Estoy viendo a Nelly y entro en los comentarios y solamente me estoy riendo”.