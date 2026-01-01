HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?
¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     ¿Habrá atención en bancos HOY, jueves 1 de enero de 2026?     
Espectáculos

Nelly Rossinelli conquista las redes con sus ocurrentes respuestas sobre la cena de Año Nuevo: "Siempre contesto sarcásticamente"

La creadora de contenido Nelly Rossinelli sorprendió a sus seguidores con respuestas cargadas de ingenio.

Nelly Rossinelli conquista las redes con sus ocurrentes respuestas sobre la cena de Año Nuevo.
Nelly Rossinelli conquista las redes con sus ocurrentes respuestas sobre la cena de Año Nuevo.

Nelly Rossinelli impactó en redes sociales al compartir su menú especial para la cena de Año Nuevo y responder de manera irónica a las consultas de sus seguidores. La exjurado de 'El Gran Chef Famosos' aprovechó su presencia digital para consolidar su perfil de creadora viral y mantener a la audiencia entretenida durante varias horas.

Sus publicaciones incluyeron un recorrido por la preparación del chancho crocante, arroz a las finas hierbas y papas al perejil, invitando a la comunidad a seguir el proceso desde TikTok y otras plataformas. La interacción constante con los usuarios provocó múltiples reacciones, compartidos y comentarios de aprobación.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Nelly Rossinelli enfurece contra usuarios por compararla con Magaly tras su receta de pavo navideño: 'Que no sepan cocinar, no es mi culpa'

lr.pe

Nelly Rossinelli y su humor viral en Año Nuevo

La cocinera mostró su estilo único al responder preguntas inusuales sobre la cena. Cuando alguien consultó si las papas cóctel debían ser de pisco sour o chilcano, Rossinelli respondió: “Cualquier cóctel funciona, pero doble”. Otra propuesta sobre reemplazar el perejil por pasto obtuvo como respuesta: “Pero que sea de Casuarinas”.

Incluso cuando un seguidor sugirió usar el chancho completo en lugar de panceta, la respuesta sarcástica no se hizo esperar: “Puedes poner todo el camal”. Estas intervenciones reflejaron su capacidad para combinar humor con cercanía, manteniendo la autenticidad que caracteriza su contenido.

Nelly impacta con sus comentarios cargados de humor

La interacción alcanzó su punto más alto al cuestionarle sobre hierbas finas: “Y si las hierbas que consigo no son finas”, preguntó un usuario. Rossinelli replicó con humor: “Llamas a Maritere para un par de charlas”, mencionando a la conductora reconocida por su enfoque en etiqueta social. Este comentario fue uno de los más compartidos y comentados durante la dinámica.

La creadora también respondió a preguntas más inusuales, como la deshidratación del chancho o la posibilidad de usar un peluche de Peppa Pig. Sus réplicas, acompañadas de memes, reforzaron su estilo irreverente y divertido.

PUEDES VER: Nelly Rossinelli formará parte del elenco de 'Arriba mi gente' para la temporada 2026

lr.pe

Nelly Rossinelli habla de los 'haters'

Nelly aclaró que todas las respuestas fueron elaboradas por ella, sin la ayuda de un community manager: “A los que me siguen desde hace años, saben que siempre les he contestado a mis haters sarcásticamente, nunca les he contestado peleándome, siempre les contesto sarcásticamente, ya sea haters o que ponen un comentario por fregar, siempre ha sido así todos los años”, afirmó.

Usuarios influyentes también reconocieron la repercusión de la dinámica. José Pastor destacó la iniciativa: “¿Y cómo es esto que Nelly Rossinelli nos va a volver a salvar en estas fiestas? Sí, pero ahora en Año Nuevo. Ella ha anunciado que va a hacer un chanchito por Año Nuevo y que va a dar la verdadera receta el día de hoy”. Mientras el tiktoker Kiwi compartió su experiencia: “Son la una de la mañana. Estoy viendo a Nelly y entro en los comentarios y solamente me estoy riendo”.

Notas relacionadas
Nelly Rossinelli enfurece contra usuarios por compararla con Magaly tras su receta de pavo navideño: "Que no sepan cocinar, no es mi culpa"

Nelly Rossinelli enfurece contra usuarios por compararla con Magaly tras su receta de pavo navideño: "Que no sepan cocinar, no es mi culpa"

LEER MÁS
Nelly Rossinelli aclara paso importante de su receta navideña y usuarios reaccionan: "Si mi pavo sale salado, es tu culpa"

Nelly Rossinelli aclara paso importante de su receta navideña y usuarios reaccionan: "Si mi pavo sale salado, es tu culpa"

LEER MÁS
Nelly Rossinelli formará parte del elenco de 'Arriba mi gente' para la temporada 2026

Nelly Rossinelli formará parte del elenco de 'Arriba mi gente' para la temporada 2026

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

Edwin Guerrero evalúa audición en vivo de Valentino para ingresar Corazón Serrano: "Vas a destronar a Susana"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria y Said Palao muestran su humilde cena de fin de año tras revelar lo caro que es Suiza

Alejandra Baigorria y Said Palao muestran su humilde cena de fin de año tras revelar lo caro que es Suiza

LEER MÁS
¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS
Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

LEER MÁS
Samahara Lobatón se pronuncia luego de que Youna, padre de su primera hija, revelara que fue diagnosticado con cáncer: "Tienes todo mi apoyo"

Samahara Lobatón se pronuncia luego de que Youna, padre de su primera hija, revelara que fue diagnosticado con cáncer: "Tienes todo mi apoyo"

LEER MÁS
América TV recibirá el Año Nuevo 2026 con un especial de La Bella Luz, Son del Duke, Yarita Lizeth y más artistas

América TV recibirá el Año Nuevo 2026 con un especial de La Bella Luz, Son del Duke, Yarita Lizeth y más artistas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Espectáculos

Austin Palao, Diego Rodriguez y Oliver Sonne son elegidos entre los 100 rostros más bellos del mundo 2025

Samahara Lobatón impacta al vender la ropa de sus hijas por S/5: “Quien yapea primero se lo lleva”

El actor Adolfo Chuiman confirma que no regresará a ‘Al fondo hay sitio’ por desgaste personal: ''Ya no soportaba de algunas cosas''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025