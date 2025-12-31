‘La Mackyna’ compartió un audio con presuntas amenazas que habría recibido por parte de Christian Cueva, a raíz de los comentarios realizados en el programa de streaming 'Chimi Churri' por el polémico yape de 280 soles que el exfutbolista y Pamela Franco ironizaron en su nuevo videoclip 'El perro del hortelano'.

En el audio compartido públicamente, se escucha al popular 'Aladino' encarar a ‘La Mackyna’ y exigirle que su pareja, Norka Ascue, deje de hablar de él y de Pamela Franco. “¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer? (…) dime de una vez para solucionarlo rápido contigo”, se le oye decir al futbolista.

Cueva enfurece y amenaza contra 'La Mackyna' y su novia

Según relató ‘La Mackyna’, los hechos ocurrieron cuando se encontraba entrenando en el gimnasio y comenzó a recibir llamadas insistentes de Christian Cueva. Ante la reiteración, decidió contestar y fue en ese momento cuando recibió las amenazas, las mismas que posteriormente decidió hacer públicas en su programa de streaming.

En respuesta al audio, ‘La Mackyna’ aseguró no tener ningún problema personal con el futbolista y defendió el derecho a opinar sobre temas de coyuntura mediática. “Mano, yo no tengo ningún problema (…) si solamente hago un comentario. Todo el mundo comenta”, señaló.

Además, el futbolista manifestó su molestia por los comentarios que Norka Ascue habría realizado en el programa, asegurando que durante mucho tiempo “ha aguantado” dichas opiniones. “No te he denunciado, no le he denunciado a tu mujer porque pierdo el tiempo (…) yo pensaba que tú como hombre vas a parchar”, se escucha decir al popular ‘Aladino’.

Por su parte, ‘La Mackyna’ aseguró que, si el futbolista quería confrontarlo, sabía dónde entrenaba, y recalcó que su pareja es libre de opinar. “Toda persona como pareja no puede decirle a su pareja lo que va a hacer, porque ella es una persona libre”, sostuvo durante la transmisión.

'La Mackyna' pide garantías para su vida tras amenazas de Cueva

Tras la difusión del audio, ‘La Mackyna’ reveló que acudió a la comisaría de San Luis para solicitar garantías para su vida y que el caso ya fue derivado al Ministerio del Interior, indicando que el proceso continuará durante la semana. “Yo no soy un delincuente, soy una persona respetuosa”, manifestó, diferenciándose de la actitud del futbolista.

Norka Ascue también anunció que procederá legalmente contra Christian Cueva y dejó en claro que continuará comentando sobre el tema. “¿Qué me vas a venir a denunciar? Tendrías que denunciar a todos: TikTok, medios, periódicos, Magaly, Peluchín, a todo el mundo, porque hablan de lo que ustedes muestran”, afirmó.