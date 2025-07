La periodista Alexandra Hörler confesó que vivió un proceso difícil en su intento por convertirse en madre junto a su esposo, Juan Francisco Pardo. En una entrevista con Trome, reveló que durante más de un año intentaron concebir sin éxito, y que incluso su ginecóloga le había dicho que, por su edad, las posibilidades eran muy bajas.

“Estuvimos tratando por más de un año y nada. La ginecóloga prácticamente me dijo que estaba muy tía porque iba a cumplir 40 años. Me deprimí, estaba triste, pensaba adoptar otro gato, hasta que empecé a sentirme mal, me hice la prueba y dio positivo”, relató Alexandra emocionada.

A pesar de ello, la comunicadora sorprendió a todos al anunciar entre lágrimas que está embarazada por primera vez a los 40 años, noticia que dio en vivo el pasado 24 de junio durante la emisión del programa ‘Paren Todo’, en Panamericana Televisión.

Alexandra Hörler responde a las críticas por su embarazo

La periodista Alexandra Hörler confesó que, durante mucho tiempo, creyó que no lograría cumplir su sueño de convertirse en madre junto a su pareja, Juan Francisco Pardo. En conversación con Trome, comentó que recibir la noticia de su embarazo fue algo inesperado y lo calificó como un milagro. “Ya pensaba que estaba muy vieja para tener hijos y me llegó la noticia más bonita que me tocó en mi vida. Esto es como un milagro”, expresó con emoción.

A raíz de hacer público su embarazo, la conductora de Panamericana ha recibido múltiples mensajes de apoyo, especialmente de mujeres que, como ella, habían descartado la posibilidad de ser madres a esa edad. Sin embargo, también enfrentó críticas y cuestionamientos por supuestamente poner en riesgo su salud y la del bebé.

“Dicen que cuando mi hijo vaya al colegio voy a parecer su abuela. Veo que hay muchos prejuicios por ser mamá a los 40. No es malo, no es peligroso. Tener un hijo a mi edad es diferente porque eres madura, centrada, lograste tus metas, cumpliste sueños, te has divertido”, se defendió.

Alexandra Hörler confiesa que no quería ser madre

Años atrás, Alexandra Hörler tenía claro que no quería casarse ni convertirse en madre. Según contó, estaba completamente enfocada en sus objetivos profesionales y la maternidad no formaba parte de sus planes de vida. Sin embargo, esa perspectiva cambió por completo en 2021, cuando conoció al odontólogo Juan Francisco Pardo, quien más tarde se convertiría en su esposo.

“Yo no quería ser mamá, mis planes eran otros, pero después de conocer a mi esposo todo cambió. Él es el amor de mi vida y me cambió el chip para tener una familia”, expresó la periodista, visiblemente emocionada.