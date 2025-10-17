La conductora de Panamericana Televisión, Alexandra Hörler, ha conmovido a sus seguidores al revelar un delicado momento que atraviesa en la recta final de su embarazo. En un video publicado en su TikTok, la comunicadora explicó, al borde de las lágrimas, que tras realizarse unos análisis adicionales por su cuenta, fue diagnosticada con preeclampsia, una condición médica que puede poner en riesgo tanto su salud como la de su bebé. Este diagnóstico se lo dieron a solo cuatro semanas de programada su fecha para que dé a luz, por lo que, optará por entrar en reposo absoluto.

El anuncio llega pocos meses después de que la periodista sorprendiera al público con una emotiva revelación en el programa 'Paren todo', donde compartió que estaba esperando a su primer hijo a los 40 años. En aquella ocasión, Alexandra se mostró visiblemente emocionada al hacer pública la noticia, que había mantenido en reserva junto a su entorno más cercano. Ahora, enfrentando un momento complejo, la conductora no dudó en mostrarse vulnerable ante sus seguidores, destacando su compromiso por mantenerse fuerte, tanto por ella como por el bienestar de su bebé.

Alexandra Hörler sufre preeclampsia

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, Alexandra Hörler explicó en su video de TikTok que fue diagnosticada con preeclampsia, una condición que puede presentarse durante el embarazo. “La preeclampsia es una condición que puede presentarse durante el embarazo, y hace que la presión arterial suba más de lo normal. Si no se controla bien, puede generar algunas complicaciones, como el parto prematuro, por eso es tan importante detectarla a tiempo y cuidar cada paso junto a los médicos”, explicó la periodista, mostrando su preocupación, pero también su compromiso con el tratamiento indicado por los especialistas.

La comunicadora señaló que su parto está programado para dentro de cuatro semanas, por lo que deberá guardar reposo absoluto para evitar riesgos innecesarios tanto para ella como para su bebé. “Ahora me toca cuidarme mucho, porque ella todavía tiene que estar adentro para que nazca sanita y fuerte”, manifestó con ternura, refiriéndose a su hija.

Hörler también confesó el temor que sintió al recibir el diagnóstico, pero tiene toda la fe en que saldrá de este difícil momento. “No les voy a mentir… al escuchar el diagnóstico sentí miedo. No es algo que una espera vivir en esta etapa. Estoy confiando en los doctores, en mi cuerpo y en todo el amor que me rodea”, expresó.